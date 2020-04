Joue à tes jeux préférés avec tes potes, malgré le confinement !

Ne pas sortir de chez soi pendant 2 mois ? Ok.

Ne pas jouer avec ses potes pendant 2 mois ? PAS OK !

Je ne sais pas toi, mais les soirées jeux de société avec mes potes me manquent terriblement, et pour y remédier, j’ai trouvé quelques outils dont je voulais te parler !

Plato, l’application pour jouer en ligne avec tes potes

La première application que j’ai trouvée grâce à ma chère amie Maïa (big up) s’appelle Plato. Elle est gratuite, disponible sur les téléphones Android et sur l’App Store, et très facile d’utilisation !

L’inscription requiert une simple adresse mail, un pseudo, un avatar réel ou fictif, et hop, tu es prête à jouer !

Tu peux évidemment ajouter tes amies grâce à leur pseudo et créer un groupe de discussion pour y lancer des demandes de jeu quand tu en as envie (et espérer que tes potes ne te laissent pas en plan).

Je te le dis tout de suite, en terme de diversités des jeux, ce n’est pas l’extrême folie, mais tu y trouveras des basiques forts appréciables et indémodables comme :

Le UNO (avec les VRAIES règles, n’en déplaise aux rageux et rageuses)

Un Ludo (ou jeu de Toc si tu connais)

Un Loup-Garou

Du bowling

Un bière pong

Une bataille navale (mon préféré)

Le Puissance 4

Des échecs

Un Scrabble (uniquement en anglais)

Des Dominos

Un jeu de Go

J’en passe et des meilleurs.

Certains jeux sont limités à 2 ou 4 participants et participantes, mais pour beaucoup ce sera à toi de choisir à combien de personnes tu veux jouer.

Tu pourras aussi décider si tu souhaites jouer en temps réel ou en tour par tour, au cas où tu aurais un ou une adversaire un peu occupée en face.

Le côté vraiment cool de cette appli, selon moi, c’est la possibilité de tchatter en jouant ! À toi de choisir si tu veux ouvrir un petit apéro sur Discord, Skype ou Zoom pour voir ou entendre tes adversaires pendant le jeu.

Et bien sûr, tu peux aussi affronter de parfaits inconnus !

Board Game Arena, le site Internet aux meilleurs jeux de plateau en ligne

C’est Kalindi qui m’a fait découvrir le super site Internet de jeux de plateau Board Game Arena !

C’est un site gratuit (avec des options payantes) qui met à ta disposition 175 super jeux de plateau populaires (et assez chers à l’achat physique), dans 41 langues et plus de 300 pays !

Le site est disponible sur ordinateur, tablettes, smartphones, et te permet de jouer en live ou en tour par tour.

Parmi les jeux que tu trouveras sur Board Game Arena, il y a par exemple :

7 wonders

Carcassonne

Hanabi

Stone Age

Terra Mystica

Le Tarot

Can’t Stop

Sushi Go!

Un jeu de dames

Clans of Caledonia

Et encore BEAUCOUP d’autres.

Ce site te permet de rejouer encore et encore à tes jeux préférés et d’en découvrir de nouveaux, puisque tu trouveras les règles de chaque jeu à télécharger ou à regarder en vidéo !

En ce qui concerne les options payantes dont je te parlais plus haut, tu pourras jouer à chaque jeu gratuitement, mais pour certains comme 7 wonders, il te faudra un compte Premium pour ouvrir une nouvelle table.

C’est à dire que tu pourras rejoindre une partie en cours avec des inconnus, mais si tu veux ouvrir une table pour y jouer avec tes proches, il te faudra payer 4€ pour un accès au mois, ou 24€ pour un accès annuel.

Je trouve ça franchement raisonnable comparé à la qualité et au prix des jeux proposés !

Undercover sort sa version de jeux en ligne pour jouer à distance !

Il y a quelques mois, je te parlais du jeu Undercover qui a remplacé le jeu du Loup-Garou dans mon cœur.

Tu sais, ce jeu de rôle où tu peux être un Civil, un Undercover, ou bien Mr ou Mrs White, et pendant lequel ton rôle sera de démasquer les autres en décrivant des mots.

Si tu veux plus d’informations sur le jeu, je t’invite à lire mon article sur le sujet !

Depuis l’écriture de mon article, l’application, disponible sur Android et sur l’App Store, a développé plusieurs nouveaux personnages :

La Vengeuse qui fonctionne comme le chasseur au Loup-Garou

Les Amoureux sur le même principe que Cupidon

Mr ou Mrs Meme au rôle bien particulier

Et surtout, elle a développé une version en ligne !

Plutôt que d’avoir un seul smartphone qui joue le rôle du maître du jeu, chaque joueur et joueuse recevra son rôle et son mot sur son téléphone, et il n’y a plus qu’à ouvrir une vidéo conf pour communiquer !

Alors, est-ce que ça t’a donné des idées pour continuer à jouer avec tes potes à distance pendant le confinement ?

