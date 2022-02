« Je me suis éloigné de Cyprien pour des raisons qui m’appartiennent » : Squeezie réagit

Après que Cyprien a expliqué pourquoi on ne le voit plus avec Squeezie, ce dernier a publié une réponse publique. La rupture semble bel et bien définitive.

Le 14 février, jour des amoureux, Squeezie a répondu à l’annonce de Cyprien à travers un message sur les réseaux sociaux. Et il ne laisse pas sous-entendre que les deux youtubeurs vont se rabibocher, bien au contraire…

Une réponse claire et concise pour une fin d’amitié définitive

Le 13 février, Cyprien a expliqué qu’il ne parlait plus à Squeezie depuis deux ans et que ce n’était pas son choix. Cette annonce a évidemment attristé beaucoup de fans.

En réponse, Squeezie explique qu’il ne détaillera pas les raisons de cet éloignement, mais qu’il souhaite malgré tout le meilleur à Cyprien.

Comme l’explique le youtubeur, les deux anciens amis ont évolué différemment. Il souhaite tout de même une bonne aventure de papa à Cyprien et ne dénigre pas l’amitié forte qu’ils ont eue.

Certains fans espèrent une réconciliation, mais on n’est pas là pour juger la vie des gens, surtout quand on ne la connaît pas !

Encore une fois, on constate que cette nouvelle provoque beaucoup de réactions et d’émotions : nous avons vu le duo grandir et même si nous ne connaissons pas les vidéastes personnellement, cette rupture peut nous attrister.

C’est probablement la fin de ce duo, mais qui sait : peut-être qu’ils rencontreront chacun un nouveau meilleur ami avec qui faire de nouvelles vidéos ?

Crédit photo : Instagram de Squeezie