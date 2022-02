Pourquoi la rupture Cyprien-Squeezie nous rend-elle si tristes ?

Dans sa dernière vidéo YouTube, Cyprien s’est confié sur sa rupture amicale avec Squeezie datant d’il y a deux ans. Cet aveu a suscité beaucoup de réactions, mais pourquoi sommes-nous tristes d’apprendre cette nouvelle ?

Cyprien et Squeezie — ou encore Bigorneau et Coquillage pour les intimes — sont, on peut le dire, les youtubeurs français les plus connus du Web. Pendant de nombreuses années, les deux acolytes ont produit énormément de contenus ensemble ; il jouaient aux jeux vidéo, se lançaient des défis… Et surtout, ils étaient amis dans la vraie vie.

Mais voilà : depuis deux ans, Cyprien et Squeezie n’apparaissaient plus ensemble. C’est dans une FAQ publié sur sa chaîne YouTube le 13 février que celui qu’on a longtemps appelé Monsieur Dream a adressé cette histoire, en expliquant que Lucas et ne sont plus amis…

La rupture amicale Cyprien-Squeezie déprime la France

La vidéo de Cyprien a déjà accumulé plus d’un million de vues depuis sa mise en ligne. Dans les cinq premières minutes de cette FAQ, le youtubeur explique que Squeezie a apparemment décidé de l’« enlever de sa vie ». Il clarifie également le fait que cette décision n’était pas la sienne et qu’il a eu du mal à l’encaisser.

✅ @MonsieurDream a révélé dans sa dernière vidéo le pourquoi du comment on ne le voyait plus aux côtés de @xSqueeZie, notamment pour leur chaîne commune : cela fait 2 ans et demi que Lucas ne donne plus de nouvelles à Cyprien, xoxo gy. pic.twitter.com/V453BdZdqN — GY (@gossipytbFR) February 13, 2022

Nous ne connaissons pas la vie privée des deux créateurs et ne pouvons donc pas spéculer sur les raisons de cette séparation. Mais une chose est sûre, l’annonce de Cyprien est loin de laisser le public indifférent.

En effet, sur Twitter, on constate que beaucoup de personnes ont exprimé leur peine face à cet aveu.

Pourquoi la rupture Cyprien-Squeezie rend-elle tant de gens tristes ?

Squeezie et Cyprien ont accompagné énormément de jeunes personnes dans leurs adolescence, et bien plus tard. Il est compréhensible de se sentir triste face à cette nouvelle. Mais un phénomène particulier se crée ici : certaines personnes semblent réagir comme s’ils connaissaient les deux youtubeurs personnellement.

Le fait de se sentir concerné par cette nouvelle s’apparente à ce qu’on appelle les relations parasociales. Il s’agit par exemple de ces rapports que nous entretenons avec les youtubeurs : ils ne nous connaissent pas, mais nous avons par moment l’impression qu’ils font partie de notre cercle d’amis, tant nous les avons vus évoluer à travers leurs vidéos.

Cyrus North avait évoqué le sujet pour expliquer qu’il y avait une distance à établir entre nos vrais amis et les gens que l’on voit sur Internet — lesquels ne nous connaissent pas.

Les relations parasociales, notre drôle de rapport aux influenceurs

Pour tenter de comprendre ce phénomène, nous avons échangé avec Camille Voisin, psychologue. Elle a évoqué la possibilité suivante :

« On peut supposer que cet attachement à des personnes “virtuelles” est peut-être lié au fait que parfois, nous n’avons pas ces liens avec des individus dans la vraie vie. Alors, s’attacher à des êtres que nous ne connaissons que sur Internet peut répondre à ces besoins primaires d’attachement. »

En effet, nous nous attachons parfois à des youtubeurs, des streameurs, car ils nous accompagnent dans des périodes difficiles où nous ne sommes pas très entourés. Cela peut donc créer une confusion entre nous et ces personnes qui sont finalement des inconnus.

De plus, Camille Voisin évoque le fait qu’un évènement tel qu’une rupture provoquera toujours de la tristesse chez certains, même s’il s’agit d’individus hors de notre cercle. De ce fait, beaucoup de personnes ont sûrement de l’empathie pour cette amitié terminée.

On espère que ce n’est pas fini pour toujours : qui sait, peut-être qu’un jour Bigorneau et Coquillage seront réunis à nouveau sur YouTube ?

À lire aussi : Cyprien, l’interview : retour sur sa carrière et ses projets

Crédit photo : chaîne youtube de Cyprien