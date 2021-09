TEST – Votre enfant va-t-il vous détester plus tard ?

Votre enfant va-t-il vous maudire pendant trois générations parce que vous lui avez foutu la honte devant ses potes en CM2 ? Votre héritier va-t-il vous placer dans un EHPAD dès qu’il le pourra, et ce, sans même se retourner ? Faites le test, et vous le saurez.

Quand on devient parent, on essaye, autant que faire se peut, de ne pas trop merder dans l’éducation de ses enfants. On lit des bouquins sur la parentalité, on discute avec nos potes ou des membres de notre famille qui ont déjà des enfants afin de récolter de précieux conseils, ou de se conforter dans l’idée qu’en termes d’éducation, on ne fait pas que de la merde.

Mais parfois, malgré tous les efforts et toute la bonne volonté du monde, on foire quelque part, et les enfants qu’on a mis au monde peuvent nous le reprocher et nous en vouloir pour ça, bien plus tard.

Bien évidemment, nous ne parlons pas ici de drames, de violences éducatives, et tous ces trucs qui n’ont pas leur place dans un test complètement con et à vocation humoristique.

Mais pour tout le reste, pour les gentilles foirades, pour les maladresses, pour les petites hontes, pour les cassages de margoulettes, vous pouvez faire le test et savoir si oui ou non, votre enfant vous abandonnera sur une des aires de l’autoroute des vacances, après être venu vous chercher en maison de retraite pour « une petite virée ».