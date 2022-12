Il était temps : l’UE a adopté une mesure historique pour agir contre la déforestation

Désormais, les produits importés dans les pays de l’UE, tels que le café, le soja, le caoutchouc ou encore le bois, ne pourront plus provenir de forêts tropicales déboisées après décembre 2020.

« Il s’agit d’une première dans le monde ! C’est le café du petit-déjeuner, le chocolat que nous mangeons, le charbon dans nos barbecues, le papier de nos livres. C’est radical », s’est félicité Pascal Canfin, président de la commission Environnement au Parlement européen. Selon l’AFP et Le Parisien, le Parlement a trouvé un accord avec les États membres, dans la nuit du mardi 6 décembre, interdisant l’importation de produits issus de la déforestation. Plus précisément, le cacao, le café, le soja, l’huile de palme, le bois, la viande bovine et le caoutchouc sont concernés, mais aussi plusieurs matières associées telles que le cuir, l’ameublement, le papier imprimé ou encore le charbon de bois, pour ne citer qu’eux. Une mesure qui s’applique aux produits issus de forêts tropicales déboisées après décembre 2020.

L’UE, responsable de 16% de la déforestation due aux importations

Le Parlement avait déjà proposé ce texte en novembre 2021, et les États membres l’avaient adopté dans les grandes lignes. Cet accord vient le renforcer, en élargissant la liste des produits concernés. Les eurodéputés ont par ailleurs déjà prévu d’étendre encore l’application de cette mesure. Ainsi, un an après l’entrée en vigueur du texte, d’autres écosystèmes boisés menacés devraient s’ajouter aux espaces protégés, telle que la savane du Cerrado. C’est de cette zone, qui s’étend sur le Brésil, le Paraguay et la Bolivie, que provient une grande partie des importations européennes de soja. Deux ans après la mise en place du texte, d’autres produits, comme le maïs, pourraient également s’ajouter à la liste. Rappelons que selon l’ONG WWF, l’UE, responsable de 16% de la déforestation due à ses importations, est le 2e plus grand destructeur de forêts derrière la Chine.

Visuel de Une : Unsplash / Geran de Klerk