Help, ma belle-mère donne de l’homéopathie à ma fille pour « soigner sa timidité »

La question de la semaine

Chère Daronne, Toute la famille de mon mec est fan d’homéopathie. La semaine dernière, ma belle-mère a emmené notre fille de 3 ans chez son médecin homéopathe qui, après un entretien de quelques minutes, a diagnostiqué qu’elle était « timide » et lui a prescrit un traitement. Ça m’agace de lui filer des granules tous les jours, alors que je n’y crois pas franchement, mais je n’ai pas non plus envie d’aller au clash avec ma belle-mère. Que faire ? La bisette, Georgia

La réponse de la Daronne

Mon petit Dragibus vert,

Pourquoi suis-je autant sur mes gardes en répondant à ta question ? Parce qu’elle traite d’un sujet aussi houleux que celui de la vaccination obligatoire ou des enfants bruyants dans les lieux publics.

Pour revenir à nos bonbons, je veux dire à ta question, il n’y a pas trente-six solutions : tu ne dis rien à ta belle-doche, et tu fais comme bon te semble.

Tu n’es pas à l’aise avec l’idée de filer des granules de sucre tous les jours pour « guérir » un trait de la personnalité de ta fille ? Eh bien tu ne le fais pas, point final.

Ta belle-mère, personnage charmant au demeurant j’en suis sûre, semble avoir une opinion bien tranchée et éclairée sur la médecine au point de donner de l’argent à un vendeur de bonbons. Soit. Mais elle n’a pas à donner son avis sur la manière dont tu « soignes » ta fille qui, je le rappelle, a été « diagnostiquée timide » par un mec qui fume probablement du bambou par la racine. Oui, il y a beaucoup de guillemets dans cette phrase, mais c’est pour cacher le rire nerveux que cette histoire me provoque.

Non mais sans déconner, en 2021, dans notre pays, qui peut se permettre de juger une gamine parce qu’elle ne dit pas bonjour avec un grand sourire à un mec qu’elle ne connait pas, et qui décrète qu’elle est « timide » et qu’elle doit être « soignée » ? Comme si c’était une maladie, non mais n’importe quoi ! Pardon, je recommence avec les guillemets, mais c’est tellement absurde que je n’arrive pas à écrire ces mots sérieusement.

Heureusement que ta belle-mère n’a pas emmené ta fille consulter ce Père Noël des Haribo pour une vraie maladie, ça aurait pu être bien plus grave.

Est-ce qu’un jour, la licence professionnelle de ces charlatans pourra être invalidée ? Je croise les doigts.

Alors oui, l’homéopathie peut aider certains et certaines à se sentir mieux. On ne dit rien sur l’effet placebo hein, mais c’est comme l’épilation du SIF : ça doit rester un choix personnel, pas besoin d’impliquer des enfants là-dedans (surtout si ce n’est pas les siens).

En attendant, si tu ne veux vraiment pas aller au clash avec la grand-mère de ta fille, ce que je peux comprendre, tu n’as qu’à faire la sourde oreille quand elle te demande si le traitement est bien suivi, ou bien donner des bonbons tous les jours à ta môme pour ne faire mentir personne, en disant que oui, elle prend bien ses médocs.

Au moins, tout le monde sera content, surtout ta fille, mais faudra pas oublier de bien lui brosser les dents.

Bon courage mon petit Carambar, tu vas en avoir visiblement besoin !

Je ne t’embrasse pas, j’ai la bouche pleine,

Ta Daronne

