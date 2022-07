Heat 2 : presque 30 ans après, Michael Mann veut faire une suite à son chef-d’oeuvre

Robert de Niro et Al Pacino qui jouent au jeu du chat et de la souris pendant presque 3 heures dans un film à la mise en scène grandiose, forcément, ça marque. Bonne nouvelle : presque trente ans après la sortie du phénomène Heat au cinéma, Michael Mann souhaite continuer à explorer la mythologie de ses personnages et leur univers.

Pour cela, le réalisateur est prêt à envisager toutes les formes artistiques. Il s’est même associé à l’autrice Meg Gardinier pour écrire Heat 2 sous la forme d’un roman qui paraîtra en août 2022.

Autant dire que la sortie du livre réactive une question présente sur toutes les lèvres : Heat 2 sera-t-il adapté, en série ou au cinéma ? Lors de la projection de Heat au festival Tribeca en juin, Al Pacino s’était enthousiasmé en imaginant Timothée Chalamet reprendre le flambeau. Selon Pacino, Chalamet serait l’acteur idéal pour reprendre le rôle de Vincent Hanna, parce qu’« il présente bien et qu’il a un bon look. »

Dans un article du 5 juillet 2022, le magazine américain Empire a révélé qu’au milieu de tous ces tâtonnements et ce suspense, Michael Mann avait de grands projets concernant la suite de son thriller urbain cultissime.

« Il est complètement prévu que l’on en fasse un film. Est-ce que ce sera un long-métrage à budget moyen, non ? Une série requérant beaucoup d’argent ? Non plus. Ce sera un film, et de surcroît, un grand film.

Le film original est encore connu. On pourrait croire que je me trompe en pensant que le monde entier connaît le film, mais quand je vois combien il est encore omniprésent parmi ce qui est regardé dans les foyers depuis les 20 dernières années, je me dis : « Non, ce truc est encore solide. Les gens le regardent toujours, les gens en parlent toujours. » […] C’est un peu comme une sorte d’univers étendu Heat, d’une certaine façon. Ce qui justifie largement un métrage de vaste ampleur, et très ambitieux. »

Michael Mann