Gwyneth Paltrow, ennemie numéro 1 de votre vagin, a l’audace de critiquer le porno

À l’occasion de la promo de sa nouvelle émission, l’actrice Gwyneth Paltrow s’est exprimée sur ce qu’elle pensait du porno… Et autant dire qu’elle n’en pense pas grand-chose de bien !

C’est la saison des promos effrénées pour Gwyneth Paltrow qui lance Sex, Love & Goop, sa nouvelle émission sur Netflix où des experts — et pseudo-experts — conseillent des couples sur leurs vies sexuelles.

Après s’être confiée sur l’éducation sexuelle qu’elle donnait à ses enfants au micro de Entertainment Tonight, c’est autour de la table de Jada Pinkett Smith, sa mère Adrienne Banfield-Norris et de Willow Smith, dans son talk-show Red Table Talk, que l’actrice s’est épanchée. Et cette fois-ci, c’est de porno qu’elle nous parle.

Selon elle, les films X seraient une véritable menace pour les femmes.

Le porno, dérangeant et affreux, selon Gwyneth Paltrow

Quand on lui demande son opinion sur les films X, Gwyneth Paltrow, épaulée par Jada Pinkett Smith, est claire :

« Une autre raison pour laquelle la pornographie est mauvaise pour les femmes est qu’elle fait passer le message aux jeunes femmes qu’être sexuellement désirable est la caractéristique la plus importante à avoir. […] Elles reçoivent le message qu’elles doivent être baisables. C’est la priorité numéro un, non ? C’est tellement affreux. »

Jada Pinkett Smith, Adrienne Banfield-Norris et Gwyneth Paltrow au Red Table Talk.

L’actrice ajoute trouver le porno « dérangeant » à cause de l’imagerie qui s’en dégage, et insiste sur le fait que l’industrie s’attache à promouvoir des normes corporelles et des performances irréalistes pour les jeunes femmes, qui « cherchent peut-être dans le porno des leçons ou des conseils ».

Dans un épisode précédent du Red Table Talk, Jada Smith avait déjà parlé de l’industrie en indiquant avoir une relation malsaine avec le porno qui se concentrerait uniquement sur le plaisir des hommes.

La comédienne apparaît un poil hypocrite lorsqu’elle s’alarme sur les normes imposées par le porno.

Gwyneth Paltrow, si neutre que ça ?

Suite à ces déclarations, quelques voix se sont élevées, traînant avec elles des reproches à l’encontre de Gwyneth Paltrow. Parmi eux, le fait que l’actrice oscarisée s’est récemment décrite comme étant « toujours neutre » sur la question du sexe et que son futur show est censé s’inscrire dans la lignée du mouvement sex positive, alors que ces propos sur le porno ne semblent pas du tout l’être.

Autre blâme formulé par le magazine Jezebel : la comédienne, connue pour avoir promu des bains de vapeur vaginaux et des oeufs de Jade dangereux pour la santé de toute personne ayant un vagin, apparaît un poil hypocrite lorsqu’elle s’alarme sur les normes imposées par le porno ! L’article poursuit :

« Il y a un couvercle pour chaque pot, et le porno en fournit à la pelle si vous êtes prête à chercher assez pour trouver le vôtre, donc il est réducteur de dire que le porno est “nuisible” aux femmes. »

On ne sait pas vraiment de quel type de porno parlent Gwyneth Paltrow et Jada Smith, même si on peut supposer qu’elles s’expriment principalement sur l’industrie mainstream et hétérocentrée, connue pour son male gaze.

Heureusement, des alternatives payantes et plus éthiques tentent de montrer d’autres modèles de relations sexuelles basés sur le consentement et l’inclusion.

Crédits photos : capture d’écran de l’émission Red Table Talk, Westbrook Studios