Game of Rôles Madmoizelle S02E02, c’est ce soir 20h sur Twitch, sortez l’hydromel et la cervoise !

Ça y est, l’épisode 2 de cette nouvelle saison aussi riche en rebondissements qu’en aventures arrive ce 13 octobre dès 20h, pour notre plus grand plaisir !

Plus d’inquiétudes chères camarades, l’attente est terminée ! FibreTigre, notre maître du jeu aussi légendaire qu’extraordinaire, revient aux côtés d’Aïda, Mymy, Clémence et — pour sa deuxième fois — Kao !

Vous avez malheureusement loupé l’épisode précédent ? Pas de panique les hérétiques : le premier épisode, complètement fou, a donné le tempo pour la suite, et est disponible en trois parties délicieusement drôles.

L’amour en trois étapes : Kao nous prépare des steaks de vaches avant d’en adopter une — et de vouloir la sacrifier, s’il vous plaît. Ensuite, la fabuleuse équipe de Game of Rôles Madmoizelle a pu découvrir un mystérieux village et ses habitants très particuliers : entre complot, manipulation et techniques de drague, l’épisode 1 n’a cessé de nous surprendre. Une fin aussi croustillante qu’étonnante s’est déroulée à la fin de cet épisode retour, dans lequel les aventurières ont pu s’essayer au trafic d’armes…

Pour découvrir la suite de leurs aventures, rendez-vous sur Twitch ce soir dès 20h !