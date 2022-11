Gael Garcia Bernal et Marina Foïs dans la bande annonce du solaire Cet été-là

Le réalisateur de La Famille Bélier est de retour avec une comédie dramatique dotée d’un casting cinq étoiles. Cet été-là promet d’être aussi lumineux que mystérieux.

Eric Lartigau, réalisateur de La Famille Bélier est de retour avec un nouveau film au casting particulièrement séduisant. Marina Foïs, Gael Garcia Bernal et Chiara Mastroianni sont réunis dans Cet été-là, une histoire de familles où la comédie côtoie le drame.

La bande-annonce de Cet été-là

Secret de famille(s)…

Si le film est porté par un trio de stars, les adultes ne seront pas les seuls au centre de l’attention puisque ce dernier se situe du point de vue des enfants et plus précisément, de petites filles, incarnées par les prometteuses Rose Pou-Pellicer et Juliette Havelange.

Dans Cet été-là, Dune a 11 ans. Chaque été, elle passe les vacances avec ses parents dans leur vieille maison des Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l’attend de pied ferme. Une amitié sans failles. Mais cet été-là ne sera pas un été de plus. L’année dernière, Dune et ses parents ne sont pas venus…

On ne lui a pas dit pourquoi mais elle sent que quelque chose a changé. Sa mère si distante, les disputes des parents, Mathilde qui tarde à grandir, l’odeur des pins entêtante, le sable qui n’est plus si doux, les films d’horreur ridicules, les amours des grands ados du coin, tout met Dune en alerte. Elle veut comprendre, savoir. Cet été-là Dune va grandir.

Quel secret se cache dans Cet été-là ? Pour le savoir, rendez-vous en salles le 4 janvier 2023 !

Crédit de l’image à la Une : © Studio Canal