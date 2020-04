Forte avec Melha Bedia et Alison Wheeler sortira finalement sur Prime Video

Forte, la comédie très attendue, avec Melha Bedia, Valérie Lemercier et Alison Wheeler, qui devait sortir au cinéma le 18 mars dernier, sera finalement diffusée en première exclusivité en France sur Amazon Prime Video dès le 15 avril 2020 !

Forte ça parle de quoi ?

Forte, c’est l’histoire drôle et touchante de Nour, une jeune femme en quête de sa féminité.

L’important, c’est d’être soi-même. Mais pour Nour, 20 kilos en trop et un bonnet en guise de coupe de cheveux, c’est compliqué ! Elle ne semble être une option pour aucun mec… Bien déterminée à enfin séduire, elle a trouvé la solution imparable : la Pole Dance. Avec l’aide d’une prof un peu particulière et de ses deux meilleurs amis tout aussi paumés qu’elle, Nour va surtout essayer d’apprendre à s’accepter.

La comédie est portée par l’hilarante Melha Bedia, la géniale Alison Wheeler, mais aussi Valérie Lemercier ou encore Jonathan Cohen !

Côté réalisation, tu pourras retrouver Katia Lewkowicz à qui nous devons notamment Tiens toi droite.

Forte en exclusivité sur Prime Video

Alors que la comédie devait initialement débarquer dans les salles obscures le 18 mars dernier, le Covid-19 en a décidé autrement.

Mais Amazon vient d’annoncer la bonne nouvelle !

Forte sera disponible sur Prime Video France exclusivement à partir du mercredi 15 avril, et plus tard dans l’année dans plus de 200 pays.

Une première pour le service de vidéo à la demande qui peut ainsi proposer en exclusivité à ses abonnés une comédie française, dont la campagne de promotion avait déjà été bien entamée avant la fermeture des cinémas.

J'avais d'ailleurs eu la chance de rencontrer les zinzins Melha et Alison pour une interview déjantée

Prête à découvrir Forte ?

