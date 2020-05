Quand est-ce qu’une femme doit du sexe à quelqu’un ?

Le 24 juillet 2015

Quand les femmes refusent des relations sexuelles

Comme me l’apprend le site Mic, une nouvelle « tendance » s’est répandue ces dernières semaines sur le Web anglophone : les #SexSpreadsheets, des tableaux compilant l’activité sexuelle de mecs qui aiment les statistiques et Microsoft Excel.

Malheureusement, la tâche de ces vaillants comptables n’est pas facilitée par les femmes, qui ont l’audace, que dis-je, l’outrecuidance de sortir des excuses malhabiles et peu crédibles de leur chapeau dès qu’il faut passer à la casserole.

Une utilisatrice de Reddit y a posté une sex spreadsheet, que son mâle dominant lui a envoyée alors qu’elle était en route pour l’aéroport et 10 jours de voyage, accompagnée d’un mot doux lui disant, en gros « TU VAS PAS ME MANQUER, VILE MANANTE ».

Voici ce bien beau travail de recherche, devant vos yeux ébahis :

Pourquoi les femmes refusent des relations sexuelles

Ce pauvre homme bafoué et frustré y liste les raisons pour lesquelles sa compagne refuse des relations sexuelles. Petits morceaux choisis :

« Je suis en sueur, je me sens dégueulasse, j’ai besoin d’une douche » (ne s’est pas douchée avant le lendemain matin)

« Tu as trop bu »

« Je regarde ma série télé, je ne veux rien rater »

« Je ne me sens pas bien, j’ai trop mangé »

Ainsi qu’un audacieux et inattendu :

« Non. »

Ô rage ! Ô désespoir !

Ce pauvre homme se la colle derrière l’oreille, comme on dit, et sa compagne désolée ne peut pas savoir lesquelles de ces excuses sont valables, et lesquelles ne sont qu’un pis-aller montrant le peu de considération qu’elle accorde à son seigneur et maître.

Quand est-ce qu’une femme DOIT avoir une relation sexuelle ?

Heureusement, telle Wonder Woman sortant de l’ombre, une femme vole à la rescousse de ce bien beau couple.

Raquel Reichard, journaliste américaine, a créé une infographie très claire intitulée Quand est-ce qu’une femme vous doit du sexe ? — une démarche, et je pèse mes mots, d’utilité publique.

La voici, traduite par nos soins avec l’aimable autorisation de Rachel et de Mic :

N’hésitez pas à la partager ; envoyez-la à vos potes, à vos soeurs, à vos frères, à vos ex, à vos petits amis et à votre tante par alliance, il faut répandre ce message !

Enfin, les femmes sauront quand elles doivent du sexe aux hommes, et les hommes sauront réclamer leur dû.

(Leur dû, c’est-à-dire rien. Collez-vous la derrière l’oreille, tentez de régler le problème ou séparez-vous, mais ne considérez jamais le sexe comme un acquis auquel vous avez droit. Cordialement.)

