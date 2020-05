J’ai choisi d’étudier ma passion, et je ne le regrette pas !

En partenariat avec l’ICART (notre Manifeste)

Je m’appelle Chloé, j’ai 19 ans, je suis depuis toujours passionnée par la culture et je suis en première année à l’ICART.

L’ICART, c’est quoi ? L’ICART est un établissement privé d’enseignement supérieur reconnu par le Ministère de la Culture qui forme les futurs professionnels et professionnelles du marché de l’art et du management culturel. L’école propose des formations à Bac+3 ou Bac+5 pour exercer des métiers sur le marché de l’art, de la musique, du cinéma et du spectacle. L’ICART est implantée dans plusieurs villes : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon et New York.

J’ai suivi ma passion au moment de choisir mes études

Dès le lycée, je me suis orientée vers un bac STD2A en arts appliqués et cette filière a confirmé mon envie de travailler dans le domaine de la culture.

Mais je me suis rendu compte que je préférais diffuser et partager ma passion pour l’art plutôt que de faire de la création !

C’est pour ça que je me suis orientée vers l’ICART, une école de management de la culture.

J’avais aussi besoin de rentrer dans un cursus professionnalisant, où l’on va sur le terrain et où l’accent est mis sur les stages et la rencontre avec des professionnels. Je ne voulais pas rester assise sur une chaise comme à la fac !

Les débouchés de l’ICART sont vraiment variés : on peut s’occuper d’une galerie d’art, être agent d’artiste, organiser des festivals ou n’importe quel événement culturel…

Moi, ce que j’aimerais, c’est travailler pour un musée !

Ce que j’aime à l’ICART : être sur le terrain !

Ce que j’aime à l’ICART, c’est que l’école permet d’allier sa passion et ses études, tout en offrant un parcours très professionnalisant !

Nous organisons ainsi de nombreuses activités culturelles toute l’année. Par exemple, nous avons animé des visites guidées dans un musée de street art.

Nous organisons souvent des masterclass au sein de l’école : ce sont des sortes de rencontres ou de conférences avec des personnalités de la culture que nous invitons.

J’ai aussi eu la chance d’organiser mon premier événement professionnel officiel monté avec une équipe d’art : j’ai dû avec d’autres élèves trouver un lieu, des artistes, faire de la communication pour faire venir les gens… J’étais super fière !

Je suis en première année, et j’ai déjà réalisé tout ça. On n’attend pas d’arriver en Master pour aller sur le terrain !

Les cours et l’ambiance à l’ICART

Du côté des cours, on a un enseignement général dans différents domaines de la culture : art, peinture, sculpture mais aussi cinéma, spectacle vivant, musique…

Les deux premières années offrent un large panel de l’histoire de ces domaines, et c’est très enrichissant ! On se spécialise ensuite en Master.

Ce que j’aime aussi, ce sont les relations entre élèves au sein de l’ICART : nous avons tous et toutes la même passion et les promos sont petites, ce qui permet de créer des liens forts !

L’ICART, une formation qui met l’accent sur les stages

Pour professionnaliser les élèves au maximum, l’ICART met l’accent sur les stages, de plus en plus nombreux et longs au fur et à mesure des ans.

Je suis actuellement en stage à distance avec une artiste peintre et je m’occupe de sa communication : je gère son site Web, ses réseaux sociaux, je contacte les galeries d’art…

À cause de l’épidémie de coronavirus, beaucoup de lieux culturels sont pour l’instant fermés, mais ce n’est pas pour cela qu’il n’y a pas de travail !

L’avantage de faire beaucoup de stages, c’est qu’on se fait des contacts utiles pour le jour où on rentrera sur le marché du travail.

Mes conseils pour rentrer à l’ICART

L’entrée à l’ICART se fait par concours hors Parcoursup, à la suite du bac ou à Bac+1 ou Bac+2.

Une grosse partie du concours évalue la culture générale dans le domaine de la culture : ciné, théâtre, art, musique, architecture, design… Il y a aussi une dissertation sur une oeuvre d’art et un test d’anglais, car à partir du Master, 50% des cours se font dans cette langue !

Et bien sûr, il y a un oral de motivation.

Si j’avais un message à faire passer aux lycéens et aux lycéennes qui aimeraient rentrer à l’école, c’est de ne pas paniquer !

L’important, c’est d’être très motivée et de le montrer.

Pour développer sa culture générale, le principal est de s’intéresser à tout ce qui nous entoure, de se montrer curieuse dès qu’on entend une musique, qu’on voit une oeuvre d’art… Il faut s’enrichir de tout ce qu’on rencontre dans sa vie quotidienne, et pas se bourrer le crâne !

