Comment donner l’esprit de Noël à mon appart ?

Bonjour mon cookie à la papaye, et joyeux 2ème jour de calendrier de l’avent !

Alors ça y est ? Tu y es là, tu le sens cet esprit de Noël qui s’installe depuis hier (et bien avant, arrêtons de nous mentir) ?

Moi je suis à fond dedans, et je vais te révéler comment dès le 2 décembre j’arrive à être possédée par la magie de Noël.

Comment entrer dans l’esprit de Noël quand je vis seule ou en coloc ?

Noël est pour moi la fête familiale par excellence.

Je ne suis pas routinière, et pourtant j’ai un gros faible pour les traditions familiales que Noël m’a imposées.

Mais comme Rome, Noël ne se fait pas en un jour, et c’est l’avant, la préparation, qui rend cette fête si excitante.

L’avent est d’ailleurs la seule et unique chose qui m’empêche de rester au fond de mon lit les jours de grand froid.

Mais dès que j’ai quitté la maison de mon enfance et que je me suis installée seule, je me suis rendu compte que l’esprit de Noël ne me tombais pas dessus chaque 1er décembre. Mes parents s’occupaient de faire opérer la magie.

Comment alors, une fois envolée loin du cocon familial dans lequel je ne reviendrai que pour le jour de la fête, entrer dans cet esprit si particulier ?

Au fil des années, j’ai réussi à percer ce mystère qui réside tout simplement dans la transformation de mon logement.

Donner l’esprit de Noël à mon appart avec un calendrier de l’avent

À partir du 1er décembre, chaque matin résonnait comme un 25 décembre : j’allais ouvrir une fenêtre qui me donnerait un petit cadeau.

Mais la première année où je me suis retrouvée loin des miens et de Nantes, ma ville de cœur, j’étais à Lille, et j’effectuais ma première année de prépa.

Du haut de mes 18 ans, je me trouvais trop grande pour acheter un calendrier de l’avent. Comme j’avais tort !

J’ai passé les cinq premiers jours de décembre à déprimer sévère, à crouler sous les devoirs sans mon petit bonheur quotidien.

Heureusement, une amie bienveillante voyant ma détresse s’est empressée d’aller m’acheter un calendrier de l’avent avec des princesses Disney et des chocolats dégueu. Pourtant, jusqu’à ce que je rentre voir ma famille, ils avaient un vrai goût de bonheur.

Depuis, je ne me suis jamais plus privée de calendrier de l’avent.

En plus, maintenant, je ne suis plus obligée de m’en acheter un au chocolat, mais j’ai le choix : produits beauté, sexo, et même la bière peut couler à flots en attendant ma fête préférée.

Mais le meilleur calendrier de l’avent que j’aie jamais eu fut celui que ma coloc m’a fabriqué.

Elle avait créé sa structure en empilant 24 rouleaux de PQ et les avait collés ensemble dans une forme triangulaire.

Ensuite, elle avait glissé dans chaque case un ou deux bonbons, et pour chaque jour un mot d’amour ou une phrase cultes pour notre amitié.

MEILLEUR. CALENDRIER. EVER.

Alors que ce soit pour toi ou pour les autres, donne tout pour le calendrier de l’avent. Il n’est pas trop tard, on est que le 2 décembre !

Donner l’esprit de Noël à mon appart avec une super déco

Il y a deux ans, j’étais en coloc avec une de mes meilleures amies, et la période de Noël loin de sa famille lui a filé le bourdon.

C’est pourquoi je me suis lancée dans une surprise à la Ted de How I Met Your Mother, qui décore l’appartement pour Robin, victime d’un coup de mou.

N’ayant pas le budget d’un architecte new-yorkais fictionnel, j’ai quand même réussi à trouver un faux mini-sapin chez Tati, pour qu’elle puisse le réutiliser tous les ans.

Je l’ai décoré, guirlande lumineuse et tout le tintouin, et je t’assure lectrice, ce jour-là j’ai fait une heureuse.

Peu importe que tu aimes la déco traditionnelle, que tu préfères des décorations plus originales ou encore que tu décides de tout faire à la mano, ce qui compte c’est que ton appart change de gueule le temps d’un mois pour te redonner la patate.

Cette transformation peut également être accompagnée par une playlist de Noël du tonnerre, qui fera bouger ton jingle boule au rythme des vocalises de Mariah Carey.

Donner l’esprit de Noël à mon appart en organisant des événements

La préparation de Noël, c’est aussi prendre du temps pour moi, seule ou entourée dans mon appart.

Organiser des dîners entre amis autour d’une raclette, se chauffer pour faire un Secret Santa, ou encore se retrouver seule ou à deux pour une projection d’un bon vieux film de Noël comme je les aime, ce sont mes vrais plaisirs de décembre.

Ça me fait presque oublier qu’il fait nuit à 17h !

J’en viens même à sourire dans le métro et à arrêter de mettre des coups de coudes à Jean-Baptiste qui a apparemment besoin d’une rame entière pour rouler sa clope, parce que c’est ça aussi l’esprit de Noël : apprécier les autres, soi-même et vivre ensemble.

Ça me donne des airs de poète cet air de décembre !

Donner l’esprit de Noël à mon appart en me régalant

Cette année, ma coloc et moi sommes ruinées et avons décidé de ne pas nous offrir de cadeaux, mais de s’organiser tout de même un dîner en tête à tête.

On va se cuisiner un bon petit plat et se regarder dans le blanc des yeux avec un fond de George Michael, et ça sera sans aucun doute la meilleure chose de ma semaine.

Car Noël, c’est aussi savoir faire plaisir à ses papilles.

L’occasion de parfumer tout ton appart à la cannelle, au chocolat et au caviar t’est servie sur un plateau.

Tu peux t’entraîner à cuisiner du plus simple lait au chocolat à la bûche la plus complexe, en passant par le plus chou des sablés, pour ensuite épater la mif Noël venu.

Ou tu peux aussi comme moi te faire livrer des sushis, l’important reste que ça te fasse plaisir.

Alors mon lutin des forêts, es-tu prête pour attendre correctement la meilleure fête de l’année ?

