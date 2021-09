Envie de changer du legging basique noir ? Ces 8 modèles tendance réinventent la jambe

Qu’on les considère comme des pantalons ou non, on a vite fait de choisir des leggings plutôt sobres. Pourtant, ils peuvent se prêter à d’autres couleurs, coupes, et détails mode !

Dans l’éternel recommencement qu’est la mode, certaines pièces peuvent paraître immuables. Pourtant, les marques redoublent d’ingéniosité pour nous amener à les considérer autrement, prenant la coupe d’un vêtement et la matière d’une autre, en y ajoutant un détail mode d’aujourd’hui afin de réinventer les basiques.

Si l’on a l’habitude des leggings bien collants de pied en cap taille, ils peuvent en fait se prêter à d’autres coupes plus rares, pour le meilleur et pour le pire, relançant les controverses autour de ce vêtement si clivant !

Tentative de sélection réaliste pour voir le legging autrement.

Les leggings à coupe flare

Commençons par la coupe flare, particulièrement tendance en cette période d’engouement pour les années 1970.

Cette coupe est canon sur un jean taille haute, mais ce dernier peut avoir vite fait de compresser le ventre de façon inconfortable. Alors que dans un legging bien élastique à pattes d’eph… ça peut rendre jaloux votre pyjama !

Legging évasé enduit, Collusion, 17,45€.

Legging évasé avec coutures apparentes et effet délavé, Collusion Plus, 20,99€.

Les leggings fendus façon split pant

Autre tendance toujours d’actualité, c’est le split pant, à savoir un pantalon fendu au niveau de la cheville, pour révéler un bout de guibole et s’aérer la malléole ou mettre en valeur des souliers soigneusement choisis par vos soins, comme des gros mocassins à plateforme massive ou des Dr Martens.

Legging évasé et fendu avec coutures apparentes, Collusion, 20,99€.

Legging évasé à ourlet fendu, Missguided, 20,99€.

Les leggings fuseau qui en ont sous le pied

Plus clivant, encore balbutiant, mais quand même en chemin pour tenter de revenir dans nos dressings, les leggings fuseau peuvent également être une bonne option pour celles qui détestent que leur pantalon remonte — surtout si elles pratiquent un sport qui décuple le phénomène !

Cela se prête aussi à d’autres audaces stylistiques comme glisser l’élastique de son fuseau derrière le talon de ses chaussures.

Leggings fuseau en polyester recyclé, Zara, 25,95€.

Leggings fuseau en viscose ecovero, & Other Stories, 79€.

Les leggings imprimé damier pour mettre tout le monde en échec et mat

Autre vogue grandissante, tellement instagénique et TikTok friendly, c’est celle de l’imprimé damier.

Même quand il est régulier, ce motif appliqué à des vêtements moulants créent des effets d’optique hypnotisant ! On peut aussi le choisir volontairement déformé façon Op Art digne de Vasarely.

Pantalon en acrylique à imprimé damier déformé, coupe slim évasé aux chevilles, Collusion, 34,99€.

Legging fuseau à imprimé damier, Monki, 20€.

Bref, le legging n’est qu’une toile vierge pouvant se prêter à toutes les audaces — comme l’a bien prouvé l’éphémère vogue pour l’imprimé galaxie que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Maintenant, libre à vous de la retenter en affirmant qu’il s’agit d’un vestige Y2K incompris !

À lire aussi : Les 5 tendances mode les plus inspirantes de la rentrée

Crédit photo : Zara ; Asos.