Enfin ! Le rap et les cultures populaires seront à l’honneur de la cérémonie Les Flammes

Il était temps : le rap francophone et les cultures populaires seront enfin célébrés lors de leur propre cérémonie.

Ninho, Jul, Booba, Aya Nakamura… Si ces artistes ne quittent pas le haut du classement des plateformes de streaming, il est bien plus rare de les voir invités, représentés et encore moins récompensés lors de grandes cérémonies comme les Victoires de la musique.

Il était grand temps que cela change : YARD, Booska-P et Smile se sont associés pour organiser Les Flammes, une cérémonie visant à célébrer et récompenser les acteurs de la culture populaire.

Visibiliser et légitimer les cultures populaires

Une conférence de presse était organisée le 10 octobre en présence des organisateurs Yoan Prat, Tom Brunet et Galo Diallo et Amadou Ba. Ce dernier, co-fondateur de Booska-P a expliqué le choix des termes « cultures populaires » :

« C’est la culture qui domine aujourd’hui et depuis un moment. Il n’y a qu’à regarder le rap au sein du Top 50 Spotify, c’est criant. Cette culture est devenue globale et elle influence la culture au sens général aujourd’hui. » Amadou Ba

Une cérémonie gratuite, pour le « peuple »

Lors de la cérémonie, une vingtaine de prix seront décernés aux « travailleurs de l’ombre et créateurs de contenus ». De quoi combler ces acteurs, mais aussi les millions de passionnés bercés par ces cultures au croisement du rap, de l’afro, de la pop et d’autres influences aussi nombreuses que riches.

Booska-P a indiqué que les projets musicaux récompensés lors de la cérémonie de 2023 dateront de l’année 2022. 24 personnes – 50% d’hommes et 50% de femmes, composeront un jury paritaire, qui changera à chaque nouvelle édition. La cérémonie aura lieu le 11 mai 2023 au théâtre du Châtelet, à Paris.

Pour les personnes soucieuses d’acquérir leur place au plus vite, pas d’inquiétude : afin de garantir un évènement gratuit et accessible au plus grand nombre, la cérémonie des Flammes sera seulement diffusée en ligne, et peut-être à la télévision. Aucune chance de passer à côté !

