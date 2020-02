[CDD] Viens gérer la rubrique Témoignages de madmoiZelle !

Ce qui est très très bien quand on a cette fibre-là, mais peut être très très lassant quand on préfèrerait briller en solo…

Réfléchis donc bien au fait que tu feras certes partie de l’équipe rédac, mais tu seras principalement une passerelle pour transmettre et valoriser les voix des madmoiZelles et demoiZeaux.

La personne en charge des témoignages doit se dédier en premier lieu aux écrits des lectrices et lecteurs. Rédiger ses propres articles, c’est en bonus !

Je me permets de le préciser : si tu penses que ce poste sera une passerelle pour devenir rédactrice ou rédacteur à plein temps chez madmoiZelle, tu fais erreur .

Le ou la responsable des témoignages fait partie intégrante de la rédac et travaille avec la régie commerciale ; certains témoignages sont inclus dans des opérations sponsorisées !

Peaufiner un témoignage, ça peut aussi inclure des échanges avec des experts et expertes qui apporteront un éclairage professionnel sur le sujet.

C’est la personne en charge de la rubrique Témoignages qui les reçoit, les trie, les enrichit et les retravaille si besoin, en échangeant avec celui ou celle qui a écrit le texte d’origine.

Depuis l’origine de madmoiZelle, le magazine est enrichi par les précieux témoignages de lectrices et lecteurs, envoyés via cette page .

Ma très chère Océane, qui gère la rubrique Témoignages de madmoiZelle , s’en va bientôt voguer vers de nouveaux horizons, et il va falloir la remplacer.

Oui, oui, tu as bien lu !

Mymy

Mymy est la rédactrice en chef de madmoiZelle et gère la rubrique masculinité (dont fait partie son podcast, The Boys Club). Elle est aussi dans la Brigade du Kif du super podcast Laisse-Moi Kiffer. Elle aime : avoir des opinions, les gens respectueux, et les spätzle.



Tous ses articles