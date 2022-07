Élisabeth Borne et son gouvernement enfin prêts à déconjugaliser l’AAH ?

La Première ministre en a fait la promesse lors de sa déclaration de politique générale au Palais Bourbon, le 6 juillet 2022. Le gouvernement accepterait enfin de réformer l’allocation aux adultes handicapées pour qu’elle puisse se calculer de façons individuelles.

Être marié ou non ne fera bientôt plus partie du calcul pour l’allocation aux adultes handicapées (AAH). C’est ce qu’a annoncé, le 6 juillet 2022, Elisabeth Borne, lors de sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée Nationale.

La Première ministre a assuré devant les députés que son gouvernement « réformera avec vous, avec les associations, l’allocation aux adultes handicapées » en partant bien « du principe de la déconjugalisation ». Est-ce une première victoire pour les associations spécialisées qui réclament cette mesure depuis des années ?

Ce sont des enfants, des parents, des conjoints : le handicap concerne 12 millions de Français.



Nous réformerons, en profondeur, l’Allocation adultes handicapés, en partant du principe de la déconjugalisation. pic.twitter.com/AGzIxH9Njf — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) July 6, 2022

1,2 million de Français bénéficie de l’AHH

Pour rappel, l’AAH a vu le jour en 1975 et elle est destinée à compenser l’incapacité de travailler. Elle est calculée sur divers critères médico-sociaux et peut s’élever jusqu’à 904 euros par mois. Plus de 1,2 million de Français en bénéficie aujourd’hui, dont 270 000 couples, d’après les chiffres 2022 de l’Aide sociale.

Mais l’année dernière, vingt-deux organisations et association, dont APF France Handicap, avaient alerté sur la précarité des personnes handicapées, et appelé à « une réforme historique ». Ces dernières voulaient une mesure forte : que l’Etat « considère cette allocation avant tout comme un revenu individuel d’existence ».

© Marcus Aurelius – Pexels

L’accessibilité universelle pour les handicapées attendue depuis… 50 ans !

La question du handicap serait-elle enfin prise au sérieux par la politique macroniste, malgré la récente sortie validiste de Borne à une auditrice de France Bleu ? La Première ministre a assuré devant les députés, la mise en place d’une « conférence nationale du handicap » au début de l’année 2023.

Élisabeth Borne a également affirmé que le gouvernement agirait pour « l’autonomie des personnes handicapées » et de la « transformation des structures médico-sociales ». Un grand chantier donc en perspective.

Mais, les associations restent prudentes. Le Collectif Handicaps rappelle dans les colonnes du Monde, que l’accessibilité universelle pour les personnes à mobilité réduite, évoquée par Elisabeth Borne est « attendue depuis plus de cinquante ans » ! Le collectif ajoute qu’il se « réjouit de leur volonté à déconjugaliser l’AAH » mais qu’il restera « très vigilant à ce qu’il n’y ait aucun perdant après la réforme annoncée. » Affaire à suivre.

À lire aussi : « Changer de regard » sur les personnes handicapées, encore une idée nulle du gouvernement

Image en Une : © Marcus Aurelius – Pexels