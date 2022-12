Instant ouin ouin : les parents de la génération Z en ont ras-le-bol

La génération Z est sensibilisée aux questions d’écologie et d’égalité. Visiblement, ça énerve leurs parents qui en ont assez qu’on leur fasse la leçon et qu’on bouscule leurs habitudes !

C’était mieux avant, et après nous le déluge ! Un article paru hier dans le Figaro invitait les parents de jeunes issus de la génération Y et Z à témoigner de l’idéologie wokiste de leur progéniture. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils en ont gros sur la patate : ces pauvres darons sont censurés et rappelés à l’ordre à longueur de journée ! En 2022, on ne peut plus utiliser de termes racistes, on trie ses déchets et on parle ouvertement de genre. IL Y EN A MARRE BORDEL.

Aujourd’hui, on ne peut plus rien dire ni faire

Des enfants végans qui refusent de manger du foie gras et du gibier à Noël, d’autres qui insistent pour que leur mère trie ses déchets… Les parents interrogés par Le Figaro vivent un enfer au quotidien, otages de ceux qu’ils surnomment les « Khmers verts » et regrettent l’époque bénie où l’on pouvait acheter de la fast fashion made in china en paix.

Si de tout temps, les générations précédentes se sont plaintes des suivantes, celles qui ont engendré les Gen Z et les Millenials ont raison sur un point : c’était mieux avant. En tout cas, c’était beaucoup plus simple. À condition de se conformer aux rôles attribués à la naissance et de subir les stéréotypes de genre et d’origines sans broncher. On pouvait surconsommer des produits confectionnés par des enfants sous-payés, faire des blagues xénophobes et sexistes, manger des kilos de viande… On avait la belle vie. Et un accès à l’information suffisamment limité pour ne pas recevoir en pleine face les conséquences de nos actions.

Fatigante, la Gen Z ? C’est parce qu’elle n’a pas le choix

Le faux gras et le recyclage ne sont pourtant pas des caprices d’hipsters. Ils rattrapent seulement leurs décennies de retard écologique. Personne n’aime trier le carton et le plastique, tout le monde ou presque aime les bains chauds remplis à ras bord. Mais notre génération n’a plus le luxe de privilégier son confort à un avenir incertain et doit à tout prix endiguer la crise environnementale avant qu’il ne soit trop tard. Le désastre écologique actuel est une réalité, pas un délire de jeunes insupportables qui veulent censurer leurs parents et le monde bancal qu’on leur a laissé. Les nouveaux médias n’alertent pas sur des problématiques et des tendances émergentes, ils ne font que révéler les conséquences de dizaines d’années de comportements irresponsables perpétrés dans l’inconscience générale.

Au lieu de se plaindre qu’on ne peut plus faire ce qu’on pouvait faire avant (mais qu’on n’aurait jamais dû), pourquoi ne pas plutôt prendre exemple sur cette nouvelle génération plus responsable et déconstruite ? Vous allez voir les boomers, c’est très chouette : on y est accepté tel qu’on est et on y rigole aussi beaucoup, promis.

Crédit photo image de une : Getty Images