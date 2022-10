Coupe du monde : HRW alerte sur des violences envers des personnes LGBTQI+ au Qatar

L’organisation de défense des droits humains a publié, le 24 octobre, un rapport qui dénonce la manière dont le gouvernement qatari traite les membres de la communauté LGBTQI+.

« Qatar : Les forces de sécurité arrêtent et maltraitent les personnes LGBT ». Le titre du rapport de Human Rights Watch (HRW), publié le 24 octobre, parle de lui-même. L’organisation de défense des droits humains épingle le Qatar et dénonce les violences perpétrées à l’encontre des personnes LGBTQI+. A un mois du coup d’envoi de la Coupe du monde, l’attention se porte davantage sur le manque de respect de ce pays à l’égard des droits humains que sur les matchs à venir.

Des droits piétinés en toute impunité

« Les forces du département de la sécurité préventive du Qatar ont arrêté arbitrairement des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) et les ont soumises à de mauvais traitements en détention », déclare le rapport de HRW. L’ONG alerte également sur des faits de discrimination, d’atteintes à la vie privée, de harcèlement sexuel et même de pratiques de conversion. Selon le défenseur des droits humains, certains de ces faits se sont déroulés très récemment, en septembre 2022, « alors même que le gouvernement (qatari) faisait l’objet d’un examen minutieux pour son traitement des personnes LGBT ». « Alors que le Qatar s’apprête à accueillir la Coupe du monde, les forces de sécurité détiennent et maltraitent des personnes LGBT juste pour ce qu’ils sont, apparemment confiants dans le fait que ces abus ne seront ni signalés ni interdits », lance Rasha Younes, spécialiste des questions LGBTQI+ au sein de l’organisation.

Une inquiétude généralisée

La communauté LGBTQI+ n’est pas la seule à s’inquiéter du sort qui pourrait être réservé à ses membres lors de leur visite au Qatar pour le prochain mondial de foot. La méfiance grandit aussi concernant les droits des femmes. Au début du mois, 5 Australiennes ont engagé des poursuites contre la compagnie aérienne Qatar Airways et l’autorité qatarie de l’aviation civile. Elles déclarent avoir subi, en octobre 2020, des examens gynécologiques forcés à l’aéroport de Doha. Par la voix de leur avocat, Damian Sturzaker, elles ont ajouté que « les femmes (qui voyageront au Qatar) sont en droit d’obtenir du Qatar l’assurance que leurs droits humains seront respectés. »

