Connaissez-vous cet abbé français qui met les homophobes en PLS sur TikTok ?

Inclusif et pédagogue, le père Matthieu Jasseron utilise TikTok pour aborder des questions autour de la religion. Dernièrement, il a fait beaucoup réagir à travers une vidéo où il aborde le thème de l’homosexualité.

Son nom est Matthieu Jasseron et il est abbé dans le diocèse de Sens-Auxerre dans l’Yonne. Mais il est connu largement au-delà : avec presque 625.000 abonnés sur TikTok, le père Matthieu donne un petit coup de jeune à sa paroisse !

Fin août, une de ses vidéos a été vue plus d’un million de fois. On l’y voit répondre à des questions qui lui parviennent régulièrement en lien avec la religion et l’homosexualité. Il n’y va pas par quatre chemins pour donner son interprétation des textes sacrés :

Forcément, sa position fait réagir au sein de l’Église et chez certaines croyants qui se sont exprimés sur les réseaux. Du côté du diocèse, on se désolidarise complètement d’un tel discours.

Investir le terrain du Web pour dispenser la parole divine et moderniser l’Église, oui ! Mais s’il s’agit de tenir des propos allant dans le sens d’une plus grande acceptation des personnes LGBTI+… visiblement, ça coince. La réaction du diocèse précise :

« L’Abbé Matthieu Jasseron, prêtre du diocèse de Sens & Auxerre développe depuis plusieurs mois une présence sur le réseau social TikTok. Or, comme nombre de prêtres, l’Abbé Jasseron s’y exprime à titre personnel, sans en avoir reçu la mission particulière. »

Même son de cloche du côté de la Conférence des évêques de France :

Suite à la vidéo publiée fin août sur l’homosexualité, d’autres prêtres, plus modérés, ont à l’abbé répondu pour montrer leur désaccord ou nuancer son propos.

Dans une interview pour La Croix, le compte Twitter Philocognitif a tenu à montrer aussi des réserves :

« Le problème de TikTok, c’est que les vidéos ne durent que deux minutes. On ne peut pas aborder des sujets si complexes en si peu de temps ! D’autant que le père Matthieu s’est trompé dans sa vidéo, notamment quand il affirme que la pratique de l’homosexualité n’est pas un péché selon le Catéchisme de l’Église catholique. J’aurais trouvé ça plus intéressant qu’il rappelle ce que dit l’Église, tout en donnant son opinion personnelle sur le sujet. »

Un abbé pas comme les autres

Cette vidéo, c’est un peu la goutte d’eau car l’abbé Matthieu Jasseron s’étant déjà fait remarquer à plusieurs reprises, notamment avec sa performance de DJ devant l’autel ou son tuto make-up de Jésus. On imagine donc bien qu’il n’était pas en odeur de sainteté dans son diocèse, en tout cas pas chez les plus traditionalistes ! (Vous l’avez ?)

Dans d’autres vidéos, l’homme délivre un discours d’ouverture et d’acceptation qu’on entend rarement venant de l’Église et qui fait indéniablement du bien, comme lorsqu’il répond à la demande d’un jeune trans sur sa place au sein de la religion :

On espère donc qu’il continuera à propager la bonne parole, notamment en direction des croyants et croyantes LGBTI+.

