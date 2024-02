Comment un cambriolage m’a fait perdre dix ans de souvenirs

Dans Le Pire du Pire, le nouveau format de Madmoizelle, nous vous donnons la parole pour exorciser vos pires souvenirs et anecdotes. Cette semaine, on donne la parole à Roxane, qui nous raconte son cambriolage. Après avoir perdu plus de dix ans de données, elle réfléchit sérieusement à investir dans un service de stockage de données en ligne.

Un après-midi de novembre 2020, je rentre chez moi après avoir terminé ma journée de travail dans un grand magasin parisien. À l’époque, j’étais en pleine recherche de travail post-covid et j’ai donc pris un job alimentaire pour pouvoir payer mon loyer. Je faisais donc des missions avec des horaires de travail très variables d’un jour à l’autre.

En arrivant devant ma porte, je mets ma clé dans la serrure, sans même m’apercevoir qu’elle tourne dans le vide. Je pousse la porte d’entrée et là, c’est le choc. Mon appartement est sens dessus dessous. C’est “marrant” puisque ma première pensée a été :

“ Je ne comprends pas, j’avais pourtant passé la soirée d’hier à ranger mon appart”. Roxane

Mais, en y regardant de plus près, c’est là que je réalise que je viens de me faire cambrioler. Grosse douche froide. J’appelle mes parents en pleurs qui se trouvent à l’autre bout de la France. Après avoir repris mes esprits, j’appelle la Police qui me dit de ne toucher à rien, de sortir de l’appartement et de les attendre sagement sur le palier (sans bien sûr me communiquer de temps d’attente).

Dix ans de vie privée et de projets volatilisés

Après des heures d’attente, ils arrivent et là, on entre ensemble dans l’appartement. Nouvelle douche froide. C’est le moment de faire l’inventaire de ce qui a été volé, évidemment sans toucher quoi que ce soit (une équipe doit arriver pour prélever des empreintes plus tard dans la soirée).

C’est vraiment à cet instant que je réalise qu’il me manque beaucoup de possessions matérielles, comme mon tourne-disque, mes draps (si si, je vous assure qu’on m’a volé des draps…) ou encore mon ordinateur. On m’a également volé des choses auxquelles j’étais attachée sentimentalement parlant : mes bijoux de famille, mes deux disques durs externes et mes clés USB.

Et pour le coup, c’est ça qui est le plus dur. Perdre le contenu de tous mes espaces de stockage, plus de 10 ans de souvenirs et de projets. C’est une réelle violation de mon intimité.

Côté souvenirs, je fais bien sûr référence aux photos : tous mes souvenirs de voyages, mes années de lycée, de classe préparatoire, d’études supérieures. Les plus belles années de ta vie en soi, celle de l’insouciance.

Côté projets, je tire un trait sur mon mémoire de fin d’étude, mon projet de start-up. Le pire, c’est qu’à ce moment-là, je suis à la recherche d’un emploi. En me volant mon disque dur sur lequel tout est stocké, je dois repartir de zéro, je n’ai plus aucune matière à montrer en entretien. Sans mentionner l’ordinateur qui est “mon outil de travail”, je l’utilise assidûment pour mes recherches d’emploi et pour préparer mes entretiens d’embauche.

Prise une fois, mais pas deux : quelle solution ?

Vous voulez savoir l’ironie dans tout ça ? C’est par sécurité que j’ai stocké toutes mes données importantes et mes souvenirs sur mes disques durs. Au cas où, on ne sait jamais, hein, que je m’étais dit…

Comme vous pouvez vous en douter, aujourd’hui c’est différent. Je n’utilise plus de disques durs, je stocke tout sur un espace de stockage de données en ligne et gratuit. Mais, le problème, c’est qu’on est vite limité par l’espace disponible et qu’il faut une connexion à internet pour y accéder. Sans oublier qu’on ne sait pas réellement si c’est bien sécurisé et ce qui peut être fait avec nos données.

Autour de moi, il y a de plus en plus de personnes – famille, amis, collègues – qui utilisent des solutions de stockage en ligne. Et, d’autres qui sont intéressées, mais qui comme moi, ne savent pas laquelle choisir.

Et, si pour éviter la perte de données précieuses, on passait à pCloud ?

pCloud n’est pas l’hébergeur le plus connu, mais c’est pourtant celui qui offre l’un des solutions les plus complètes. Le service de stockage de données en ligne, propose des solutions adaptées à tous les besoins et tous les budgets, le tout avec un maximum de sécurité. On stocke, on partage et on accède à ses fichiers très facilement avec ou sans connexion. Et ça, c’est assez “life changing”, il faut bien l’admettre !

Ultra-sécurisé, pCloud vous protège des risques de vols de données. Pas d’inquiétude, vos photos ou vidéos privées ne seront pas récupérées par des personnes mal intentionnées. Les data-centers de la marque sont situés aux États-Unis et dans l’UE. Libre à vous de choisir où vous voulez que vos données soient hébergées, dès l’inscription. On vous conseille plutôt de choisir les serveurs situés dans notre continent, les régulations y sont plus strictes.

Une capacité de stockage quasi infinie, avec une offre allant jusqu’à 10 To de stockage, on a de quoi sauvegarder ses plus beaux montages vidéos, ses ébauches de courts-métrages, ses albums photos pendant quelques décennies et tout ça sans perdre en qualité ! pcloud, propose même une offre disponible à vie, et ça, c’est une réelle plus-value qui vous donne l’esprit tranquille pour les 99 prochaines années, ce qui, mis bout à bout est également plus économique.

Une simplicité d’utilisation : on peut donner accès à un dossier, un lien, une archive de notre espace spécifique à de la famille, des amis, ou bien des collègues sans qu’ils aient accès à nos autres données.

Transfert, synchronisation, sauvegarde : automatique depuis ordi ou téléphone, que ce soit sous macOS, Windows ou Linux, Android ou iOS. On lance l’appli et le transfert se fait tout seul ! On libère de l’espace sur son ordi et son smartphone en un clin d’œil.

En savoir plus sur pCloud