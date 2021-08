Chère Daronne, puis-je noyer mes potes qui ne font pas leur vaisselle en vacances ?

Vous avez des questions ? La Daronne a les réponses ! (Oui bon, c’est pas forcément les meilleurs conseils, mais elle fait ce qu’elle peut, hein.) Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre courrier du cœur pas comme les autres.

La question de la semaine

« Chère Daronne, help ! Je suis en vacances au bord de la mer avec une dizaine de trentenaires et disons qu’il y en a de mieux organisés que d’autres. Là où certains font leur part, d’autres se contentent de regarder longuement la table pleine de vaisselle en espérant, j’imagine, qu’elle se débarrasse toute seule. De mon côté, j’essaie d’appliquer mon sens de l’organisation pour répartir les tâches, mais au troisième “Oui d’accord Maman”, j’ai décidé de raccrocher le tablier : si c’est pour qu’on me râle dessus, non merci ! Comment optimiser les choses sans devenir la relou de service ? Aide-moi vite, il me reste six jours ici. »

La réponse de la Daronne

Ma petite bouteille de vinaigre blanc, comme je regrette que tu ne m’aies pas contactée AVANT ton départ pour solliciter mon avis sur les vacances entre potes. Ma réponse aurait tenu en une phrase : si tu veux garder tes amis, contente-toi d’un apéro hebdomadaire et de GIF sur WhatsApp.

Rien n’est plus efficace pour se brouiller avec des gens que l’on pensait apprécier que de partir en vacances avec eux. Si vraiment la solitude estivale te rebute, je t’invite la prochaine fois à réserver une petite semaine en bord de mer avec tes parents puisque les relations sont déjà houleuses et qu’il n’y a franchement plus grand-chose à briser entre vous.

Enfin, ce qui est fait est fait et je vais donc tâcher de te répondre malgré mon peu d’espoir quant à la tournure des événements.

Lorsque je lis ton message, je me demande ce que fabriquent les autres proprets de ta bande d’amis, puisque tu précises bien que certains prennent tout de même activement leur part de ménage. Je m’étonne que ceux-là ne se soient pas alliés avec toi, puisqu’après tout, le propre (tu l’as ?) des vacances entre amis, c’est de se scinder en plusieurs petits clans qui se critiquent discrètement les uns les autres.

Ma première hypothèse pour expliquer cet effet « seule contre tous », c’est que vous n’avez pas tous le même niveau de tolérance face au bordel.

Certaines personnes n’ont rien contre deux ou trois assiettes sales qui traînent jusqu’au matin, même si elles attirent les mouches et les cafards, car que serait un été sans ses essaims d’insectes grouillants, je te le demande ? Rien. Voilà. D’autres, en revanche, considèrent que si les rats sont de chouettes animaux, leur place n’est pas sur le sol de votre salon d’adoption à se régaler des restes d’un déjeuner pain-fromage local.

Mon petit grattoir en maille de fer… il n’est pas impossible que tu sois la personne la plus exigeante (en termes de ménage) de ta troupe d’amis. Si tel est le cas et que tu es la seule que toute cette faune exotique dérange, je te conseille simplement de prendre sur toi. Après tout, tu n’as probablement pas envie qu’on se souvienne de toi comme de Madame Relou 2021, ou celle qui aura plombé l’ambiance de ce premier moment fun post-Covid !

Pour t’aider à passer au-dessus du tas de cheveux qui flotte dans la baignoire pleine d’une eau désormais croupie, rien ne t’empêche de boire énormément d’alcool ou encore mieux, de planifier tes prochaines vacances en solo.

« OUI MAIS BON SI JE NE FAIS PAS LA VAISSELLE QUI VA LA FAIRE ? », cries-tu ? Eh bien : pas toi. Car je vais te révéler un petit secret… Sous leurs airs résolument cool, certains de tes amis sont également rebutés par la horde de fourmis qui dévore présentement le pot de confiture béant payé un organe vital sur cet adorable petit marché local réservé aux touristes.

Mais puisque tu es là pour endosser le rôle de mère tape-dur, tout en t’assurant que tout le monde file droit, pourquoi cette bande de lâches sortirait-elle du bois ?

La tactique qui permet de se reposer sur un tiers plus vindicatif que les autres afin de récolter les bénéfices de la gueulante sans se mouiller est une technique sournoise mais efficace que je te conseille de pratiquer aussi. Tapie sur une chaise longue, attends ton heure : un autre vacancier excédé ne devrait plus tarder à exploser en public et exiger de chacun plus de rigueur ménagère.

Malgré ma tentative désespérée de sauver les meubles et les quelques jours qu’il te reste à te faire griller la couenne en groupe, il est fort possible que ces vacances entre potes se finissent de la même manière que 99 % des vacances entre potes avant elles : dans une explosion de violence passive-agressive où ni la caution, ni la sécurité des êtres vivants occupant le lieu de vacances (bestioles sus-citées comprises) ne pourra plus être assurée.

Mais foutue pour foutue, voici quand même quelques petites méthodes qui devraient te permettre d’obtenir quelques résultats rapides, ou du moins te détendre un peu…

La technique de la planque

Si Gaston veut mettre ses talons pour aller en boîte, il va falloir qu’il fasse la vaisselle. Sinon, ce sera claquettes de piscines et le physio risque de ne pas apprécier.

Fonctionne avec absolument tous les objets du moment que l’objet en question présente un quelconque intérêt pour quelqu’un.

La technique des blattes

J’ai récemment visionné une série française dans laquelle une très dangereuse serial killeuse incarnée par Carole Bouquet élevait en toute simplicité des blattes dans un conduit d’aération. Gageons que l’invasion effet plaie d’Égypte devrait motiver tes cothurnes à retrouver rapidement l’usage de la serpillière !

Marche aussi avec de la moisissure, encore plus facile à faire pousser (quelques déchets organiques, un évier encombré et humide, voilà : le tour est joué).

La technique du chacun pour soi et Dieu nous a abandonnés

Dorénavant, chacun s’occupe de sa propre vaisselle et de son propre ménage. La caution commune ? Quelle caution commune ? Ton ami pirate informatique a déjà récupéré ta part sur le compte bancaire du propriétaire du gîte.

La technique de la zizanie

« Tu sais Julien, je sais que plus personne ne peut t’encadrer, mais moi, je ne suis pas d’accord : tu n’es pas si radin que ça. »

Le rapport avec la vaisselle ? Aucun. Mais ça défoule quand même !

La technique du Kenavo les bouseux

« Allez tous vous faire voir bande de boloss, je rentre à Vitry ! »

J’espère avoir pu sauver ta semaine, même si j’en doute. Allez, je te laisse, je dois aller boucler mon sac à dos, je pars demain traverser la vallée de la Creuse en solitaire.

Je te ferais bien une bise, mais le contact humain me rebute,

Ta daronne.

