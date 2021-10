C’est officiel : votre carte d’identité ne sera plus suffisante pour un voyage au Royaume-Uni

C’est un détail qui rend le Brexit encore plus réel : il faut désormais posséder un passeport pour passer les frontières du Royaume-Uni. La carte d’identité ne suffit plus.

Depuis ce vendredi 1er octobre, il est impossible de vous rendre sur le territoire britannique sans passeport, comme c’était le cas auparavant pour les habitants et habitantes de l’Union européenne.

Conséquence directe du Brexit, le Royaume-Uni exige des Européens, Européennes et des Suisses un laissez-passer en règle, comme pour n’importe quel autre pays.

Le Royaume-Uni durcit le contrôle de ses frontières

Dans un communiqué, dont des extraits ont été retranscrits par le Huffington Post, le ministère de l’Intérieur britannique explique que l’obligation de posséder un passeport plutôt qu’une simple carte d’identité permettrait de lutter contre les fraudes, ces dernières étant trop simples à contrefaire.

Le ministère de l’Intérieur, sous la gouverne de Priti Patel, affirme dans le communiqué que :

« 48% des faux documents détectés en 2020 à la frontière britannique étaient des cartes d’identité européennes ou suisses. Ces documents sont plus faciles à contrefaire que les passeports et certains ne comportent pas de données biométriques. »

Imposer le passeport serait donc, pour la ministre de l’Inférieur britannique, un moyen de lutter contre les faux documents :

« En mettant fin à l’utilisation de ces cartes d’identité non-sécurisées, nous renforçons notre frontière et répondons à la volonté du peuple de reprendre le contrôle de notre système d’immigration »

Un durcissement auquel il fallait s’attendre, près d’un an après la mise en place officielle du Brexit.

Néanmoins, plusieurs exceptions demeurent : elles concernent les ressortissants irlandais ainsi que les citoyens européens ou suisses disposant du pre-settled status ou settled status, les statuts de résidents qu’il était encore possible d’obtenir jusqu’en juin 2021. Pour ces derniers, l’autorisation d’utiliser uniquement leur carte d’identité sera valide jusqu’en décembre 2025.

Retenez donc bien que si vous avez envie de prendre l’avion, l’Eurostar ou même le ferry pour aller passer quelques jours de vacances au Royaume-Uni, il faudra vous équiper de votre passeport, et envisager de passer un peu plus de temps aux douanes lors des contrôles, les contrôles pouvant être un peu plus longs.

Crédit photo image de une : Mermek AM / Pexels