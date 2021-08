Ce vendredi sur Twitch, faites des jaloux en gagnant le tout nouveau set LEGO Harry Potter !

Shakaam et Sophie vous accueillent ce vendredi midi en live — non seulement pour découvrir le tout nouveau kit LEGO Harry Potter, mais également pour vous l’offrir !

S’ils sont d’abord destinés aux enfants, les LEGO séduisent aussi beaucoup d’adultes — et sans vous mentir, j’en fais clairement partie. Ainsi, le Faucon Millénium, l’Étoile de la Mort ou encore le château de Poudlard et les appartements Friends sont des pièces très prisées par tout adulte fan de LEGO ! Un plaisir coupable qu’on n’aurait presque envie de garder pour soi…

Mais étant une mordue d’Harry Potter (team Serpentard, y a quoi ?), je me devais de vous partager et faire découvrir le tout nouveau set Lego Harry Potter™ Hogwarts™ Icons Collectors’ Edition, un objet de collection particulièrement sophistiqué et un hommage magique au Wizarding World.

Célébrez deux décennies de magie avec les LEGO Harry Potter

Ce nouveau set très détaillé retrace les aventures de Harry Potter et ses amis, et immortalise les moments et personnages les plus iconiques de la saga dans une œuvre d’art unique incluant de nombreux objets emblématiques du Wizarding World.

Hedwige, la chouette d’Harry, trône au centre du set, et tient entre ses pattes la fameuse lettre de Poudlard. Les fans auront également le plaisir de construire la baguette et les lunettes de Harry, une Chocogrenouille, un nécessaire à potions incluant cinq fioles ainsi que les ingrédients pour chaque potion, mais aussi le journal intime de Tom Jedusor, le Vif d’Or, et une écharpe de Poudlard personnalisable !

À chacune de décider des couleurs de cette dernière en fonction de sa maison : Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle ou Serdaigle (meilleure équipe les Serpentards, sorry not sorry).

L’ensemble forme une œuvre impressionnante de 3010 briques mesurant 44 cm de haut, 50 cm de large et 33 cm de profondeur. Elle s’accompagne d’un présentoir ainsi que d’une tuile commémorative. Et c’est pas fini ! Un trio exclusif de minifigurines LEGO anniversaire dorées complète le set : Dumbledore, McGonagall et Hagrid apparaissent ensemble, comme lors de la toute première scène d’Harry Potter à l’École des sorciers.

Gagnez ce set LEGO Harry Potter !

Juste à temps pour la rentrée à Poudlard, le LEGO Harry Potter Hogwarts Icons Collectors’ Edition Set sera disponible dès le 2 septembre 2021 dans les magasins et sur le site de LEGO.

Si le prix de vente recommandé est fixé à près de 250€, Madmoizelle vous offre gratuitement le set pendant le live Twitch ce vendredi de 12h à 14h.

Pour tenter de le gagner, il suffit de venir sur le tchat du live, follow la chaîne Twitch, et de participer au tirage au sort en tapant la commande !concours. Nous annoncerons le pseudo de l’heureuse élue à 13h50, et elle recevra le kit directement chez elle !

Ce serait dommage de louper ça, non ?