Ce multicuiseur en promotion va vous simplifier la vie, mais surtout régaler vos papilles

La flemme n’est pas toujours le premier obstacle que l’on rencontre quand il s’agit de se faire à manger. L’utilisation de marmites, casseroles et tout autres sortes d’ustensiles nécessites quelques skills que l’on a pas forcément ! Ce qui nous pousse à jongler entre des pâtes et du riz, c’est parfois le manque de connaissances…

Pour toutes celles dont les compétences culinaires sont proches de 0, le multicuiseur va vous aider à relever le niveau.

C’est un véritable assistant de cuisine qui vous permet de réaliser tous types de recettes en un temps record sans avoir à les surveiller. Il comporte plusieurs modes préenregistrés pour cuire aussi bien les légumes vapeurs, les soupes, les viandes et même certains gâteaux.

Cet appareil tout en un va remplacer vos plaques de cuisson. Il est peu encombrant et va vous donner envie de cuisiner. Avec ce petit compagnon culinaire, votre risotto n’aura plus l’aspect d’une bouillie immangeable et va vous permettre de devenir le nouveau chef Etchebest.

C’est vous le chef !

Avec ce multicuiseur, Moulinex va vous changer la vie. Sa facilité d’utilisation et d’entretien va faire de lui l’outil indispensable de votre cuisine. Il possède plusieurs programmes automatiques accessible grâce a son écran digital. Riz, céréales, soupes, vapeur, mijoté, wok, dessert, et même baby food, les portes de Top Chef ne sont plus très loin.

Il permet de réchauffer et maintenir au chaud vos petits plats. Il possède aussi une option de départ différé. Son système de chauffe 2D chauffe vos préparations par le bas et le côté pour un résultat de cuisson optimal. Il propose des températures variables de 42 °C à 160° C et le minuteur est ajustable selon votre recette.

Ce multicuiseur possède une puissance de 750 W et une capacité 5 litres pour réaliser des plats pour 5 à 6 personnes. Le revêtement de sa cuve amovible est en céramique ultra résistant. Il est livré avec un panier vapeur, un verre mesureur, une cuillère, une spatule et un livre de 26 recettes.

Entrée, plats, desserts, ce multicuiseur va vous permettre de réaliser les recettes que vous n’auriez jamais pensé tenter un jour. Malgré toutes ces qualités, il faut quand même préciser que ce Moulinex ne prendra pas à 100% le rôle de votre four. Son système de chauffe ne lui permettra pas de réaliser des pâtisseries façon Cédric Grollet, mais fera le taf s’il s’agit de votre bon vieux gâteau au yaourt dont vous avez le secret.

Le multicuiseur Moulinex en bref

Plusieurs programmes automatiques et un système de départ différé

Réchauffer et maintient vos plats au chaud

Capacité de 5 L (5 à 6 personnes)

Facilité d’utilisation et d’entretien

La redoute vous offre -29% sur ce multicuiseur Moulinex. Il est disponible dès aujourd'hui pour 74,90€ au lieu de 104,99€.

