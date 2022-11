Caroline Garcia remporte le Masters WTA et se hisse au sommet du tennis féminin

La joueuse de tennis lyonnaise a remporté le Masters WTA, le 7 novembre. Elle devient ainsi la deuxième Française de l’histoire à soulever cette coupe.

Cette année, c’est elle qui rapporte la coupe à la maison. Lundi 7 novembre à Forth Worth, au Texas, Caroline Garcia a remporté le Masters WTA, le tournoi qui réunit les 8 meilleures joueuses du classement. À 29 ans, la Lyonnaise clôt ainsi la saison du tennis féminin magistralement. Mais pour « Caro », comme elle est surnommée, ce n’est peut-être que le début de la gloire.

Dans les pas d’Amélie Mauresmo

Caroline Garcia avait démarré la saison à la 74e place du classement, elle est désormais 4e, indique l’AFP. Elle retrouve ainsi la place qu’elle occupait en 2018, après 4 années difficiles notamment ponctuées de problèmes physiques récurrents. Cette fois, c’est le mental qui aurait pu lui manquer. Quelques jours avant le début des Masters, son entraîneur Bertrand Perret a en effet annoncé son départ. « Ces dernières semaines, il y avait des problèmes. Ils ont fini par gâcher l’ambiance et j’ai préféré arrêter. Je fais ce métier pour le plaisir et là, il y en avait moins », avait-il alors confié à l’Equipe. Mais il en fallait plus pour déstabiliser la joueuse. « Il a fallu accepter la situation et me concentrer sur le moment présent. Mais je savais que mon jeu était là », avait-elle déclaré après sa victoire en demi-finale contre la Grecque Mária Sákkari. Caroline Garcia est la deuxième Française à remporter le Masters WTA après Amélie Mauresmo en 2005. Un héritage qu’elle mesure : « on a eu la chance d’avoir d’immenses championnes en France par le passé, je suis vraiment fière d’en faire partie », a-t-elle dit, émue, lors de sa première prise de parole devant la presse après sa victoire.

Visuel de Une : capture d’écran Youtube