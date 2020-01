Cet article contient des liens affiliés : toute commande passée via ces liens permet de contribuer au financement de madmoiZelle. : toute commande passée via ces liens permet de contribuer au financement de madmoiZelle. Pour en savoir plus, clique ici

Je t’ai proposé 15 idées de cadeaux à offrir à ton mec à la Saint Valentin. Au final, la sélection n’était pas super genrée, mais j’ai quand même eu envie de proposer son équivalent « pour elle » !

La raison est simple : les gens ont plus tendance à chercher des sélections shopping « par genre » sur Google. Et je préfère qu’ils tombent sur celles de madmoiZelle qui changent un peu des clichés !

Alors chose promise, chose due, voici 15 idées de cadeaux à offrir à ta meuf pour la Saint Valentin, qui changent du bouquet de roses.

1. Une bougie parfumée avec un bijou dedans

My Jolie Candle est une marque de bougies parfumées à l’odeur agréable sans être trop forte. Ça tombe bien, tu auras envie de l’allumer tout le temps car une fois fondue, elle te révèlera son secret !

Dans la cire, tu trouveras un petit sachet contenant un bijou surprise serti d’au moins un cristal Swarovski. Si tu as de la chance tu auras même la version or blanc et diamants !

Tu as le choix entre bracelet, collier et bague. Fonce !

2. Une boîte de chocolats saveur amûûûr

Qu’est-ce qui dit mieux « je t’aime ma chérie » que « voici des trucs à mettre dans ton estomac » ? J’attends votre réponse. Car moi je ne vois pas.

3. Un bouchon licorne pour un bain lumineux

Il suffit que l’eau chaude touche le ventre de cette petite licorne pour commencer à diffuser une lumière arc en ciel. Cet objet du bonheur va illuminer les yeux et les bains de ta meuf !

4. Une Huile aussi Prodigieuse qu’elle

Cette merveille signée Nuxe prend soin de la peau, des cheveux, du visage, et a le bon goût de sentir divinement bon sans laisser de film gras collant et désagréable.

J’ai envie de dire what else ?

5. Un écusson classe pour amoureuse sauvage

J’ai passé tellement de temps à fouiller cette boutique Etsy, les yeux pleins de paillettes et de désir, que je pense être tombée dans un vortex. C’est la Saint Valentin 2024 qu’on fête, c’est bien ça ?

J’ai fini par choisir cet écusson mais j’ai bavé devant tous les modèles, ainsi que devant les pin’s, barrettes, colliers… TOUT est cool.

6. Une box parfaite pour petite amie à la main verte

Que ta meuf possède un hectare de terrain avec potager inclus, ou un minuscule pot de terre sur un rebord de fenêtre, La Box à Planter lui permettra de jardiner !

À chaque saison (et non pas à chaque mois), elle recevra :

5 sachets de graines bio et de saison

1 manuel pour jardiner

1 surprise

De quoi se mettre au vert sans bouger de chez elle.

7. Le journal de vos formidables aventures

Si ta petite amie et toi êtes du genre à partir dès que possible aux quatre coins de France, de Navarre ou du monde, ce journal de bord vous servira à documenter vos aventures !

On dirait presque un roman oublié de Jules Verne… et franchement, qui n’a pas envie de voir ses tribulations racontées par Jules Verne ?

8. Un lance-roquettes à orgasmes

Promis, offrir un sex-toy à ta partenaire ne va pas la mener à te « remplacer ». Il faudra juste surveiller l’évolution de ta facture d’électricité…

9. Un Vif d’Or pour lire la nuit

Pour qu’elle te lise la Bataille de Poudlard pendant que tu t’endors tranquillement contre elle.

10. Une bouillotte-peluche

Parfait pour :

Se réchauffer quand t’es pas là

Calmer les crampes menstruelles

Double effet kiss-cool.

11. Un chouette tote-bag avec un gros chat ET de la bouffe

Les chats : oui.

Les burgers : oui.

Un chat dans un burger : évidemment.

Ça changera de tous les tote-bags de marques diverses que ta meuf trimballe en continu !

12. Des LEGO de femmes inspirantes

Les femmes de la NASA ont été plébiscitées par les internautes qui réclamaient de les voir transformées en LEGO. Le peuple a parlé, son vœu a été exaucé !

Si ta meuf est du genre à aimer les femmes inspirantes, la science, et à avoir la tête dans les étoiles, voici LE cadeau parfait.

13. Un mini-appareil à raclette

Grâce au pouvoir ancestral du FEU (c’est-à-dire grâce à une bougie, mais c’est moins classe), vous pourrez vous faire une soirée romantique à base de fromage fondu. Aussi brûlant que votre amour.

14. Une tasse à thé pour la Saint Valentin

Je te le conseille particulièrement si ton amoureuse est du genre ronchon le matin car peut-on vraiment siroter son thé là-dedans sans que ça nous mette de bonne humeur ?

Je ne pense pas.

15. Un kit de nettoyage pour sneakers

Elle aura les Nike les plus rutilantes de la ville, et ça, ça n’a pas de prix

Et voilà pour cette seconde sélection d’idées cadeaux de Saint Valentin ! Alors, tu offres quoi le 14 février ?