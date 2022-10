Bruno Retailleau créé la polémique sur les jouets genrés avec ses propos réac

Le sénateur républicain Bruno Retailleau refuse que l’on impose certains jeux aux enfants. Ça tombe bien, nous aussi.

La vie d’un homme politique est loin d’être facile. Il faut assurer la pérennité de son groupe politique et réussir à se démarquer pour séduire son électorat potentiel.

Heureusement, il existe une technique pour faire le buzz qui fonctionne à chaque fois : inventer des problèmes qui n’existent pas pour pouvoir les fustiger ensuite.

Jeux pour enfants genrés et fantasmes en tous genres

Au micro de l’émission Le Grand Jury diffusée le 9 octobre sur RTL, Bruno Retailleau a déclaré :

Je ne veux pas qu’en maternelle, on dise à une petite fille qu’elle devrait jouer avec un camion ou un tracteur et à un petit garçon qu’il devrait avoir une poupée.

Toujours selon le sénateur :

Il faut préserver la conscience des enfants qui est absolument sacrée

Si cette dernière partie ne veut pas dire grand-chose, il faut admettre qu’elle sonne bien. Réunir dans la même phrase le mot enfant, un terme qui évoque la protection et une allusion biblique, ça fait toujours son petit effet.

Mais n’en déplaise à Mr Retailleau, personne parmi ses détracteurs ne souhaite imposer de poupées aux petits garçons et des camions ou des tracteurs aux petites filles. Son discours relève d’un fantasme conservateur bien connu et ne manque pas de véhiculer de bonnes vieilles injonctions toxiques : les enfants devraient se cantonner à certains jeux, prédéfinis en fonction de leur genre supposé. Des jeux qui, bien entendu, les enferment dès l’enfance dans des rôles stéréotypés.

Utiliser des petites ficelles pour brasser du vent

On pourrait croire qu’en 2022, on serait enfin épargné par ce genre de déclarations démagogiques, et pourtant… Non seulement on continue de perpétuer un mythe selon lequel certains jeux et activités seraient uniquement réservés à un genre en particulier, mais on suggère aussi que ceux qui s’opposent à ce mythe voudraient dépraver nos chers trésors. Et le pire, c’est que ça marche.

Que Bruno Retailleau se rassure : ses opposants ne veulent pas forcer les garçons à choisir des poupées et les petites filles, des camions. Ils veulent simplement permettre aux enfants de jouer à tous les jeux qui leur plaisent, sans devoir s’inquiéter de savoir si ce jeu est fait pour eux ou non.

