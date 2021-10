Britney Spears écrit actuellement un roman, dont l’intrigue nous semble familière

Comme dirait Beyoncé, « World stop » ; Britney Spears a annoncé sur Instagram être en train d’écrire un roman… à l’intrigue fort peu anodine.

Maintenant qu’elle est libérée de la tutelle de son père, les bonnes nouvelles s’enchaînent sur l’Instagram de Britney Spears — et on s’en réjouit avec elle !

Après l’annonce de ses fiançailles, la superstar a pris la plume pour raconter à ses followers un projet d’importance sur lequel elle travaille actuellement : un livre, ou plutôt un roman. Carrément.

C’est il y a deux jours que Britney Spears a posté, sur sa plateforme de prédilection, un synopsis plutôt complet de son projet d’écriture : l’histoire d’une femme assassinée dont le fantôme reste coincé dans les limbes, et qui doit trouver le moyen d’en sortir.

« J’écris un livre à propos d’une fille qui a été assassinée… Et pourtant, son fantôme reste coincé dans les limbes à cause des traumatismes et de la douleur qu’elle porte, et elle ne sait pas comment retrouver le monde qu’elle a connu !

Après avoir été coincée dans les limbes pendant trois ans, son esprit n’existe qu’à travers son reflet dans le miroir ! Elle ne fait confiance à personne, mais il se passe quelque chose et elle découvre comment rejoindre le monde où se trouve sa famille. Au sortir des limbes, elle doit prendre une décision… Aller voir les personnes qui l’ont assassinée ou se créer entièrement une nouvelle vie ! Elle n’a plus besoin de son miroir… […] »