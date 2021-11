Brider l’accès à l’IVG tue des femmes, et les Polonaises pleurent l’une des leurs

En Pologne, l’avortement est interdit. La mort d’une femme enceinte scandalise le pays. Des manifestations se sont organisées dans plus de 70 villes pour dénoncer ce drame, causé par l’interdiction quasi totale de l’IVG dans le pays.

En 2020, le Tribunal constitutionnel polonais, soutenu par le gouvernement nationaliste Droit et Justice (PiS), avait proscrit l’interruption volontaire de grossesse en cas de malformation grave du fœtus, ce qui avait abouti à l’interdiction de l’IVG sauf en cas de viol ou d’inceste, ou lorsque la vie de la mère est en danger.

Cette mesure est entrée en vigueur en début d’année. Les médecins pratiquant une IVG, aidant à la pratique d’un avortement, ou tout autre personne y participant, sont passibles d’une peine de prison de trois ans.

Une jeune Polonaise de 30 ans décède à l’hôpital

Izabela, enceinte de 22 semaines, s’était rendue à l’hôpital après la rupture de sa poche des eaux. La jeune femme avait connaissance grâce à des échographies de malformations du fœtus qu’elle portait, mais les médecins lui avaient refusé l’interruption volontaire de grossesse.

Une fois Izabela à l’hôpital, les médecins l’ont obligée à attendre la mort du fœtus avant de procéder à une césarienne. L’avocate de la famille, Jolanta Budzowska, a expliqué sur Twitter le 29 octobre qu’Izabela est morte à cause d’un choc septique alors qu’on l’emmenait vers la salle d’opération.

« Les médecins ont attendu la mort du fœtus. Le fœtus est mort, la patiente est morte. Choc septique. »

Lorsqu’elle était alitée à l’hôpital, Izabela avait écrit à sa mère un SMS terriblement prémonitoire et à présent rendu public :

« Le fœtus pèse 485 grammes. Pour l’instant, grâce à la loi sur l’avortement, je dois rester couchée. Et il n’y a rien qu’ils puissent faire. Ils attendront qu’il meure ou jusqu’à ce que quelque chose commence — et, sinon, je peux, génial, m’attendre à une septicémie. »

Un choc dans le pays et beaucoup de manifestations

La mort de cette jeune femme, qui aurait pu être évitée, a déclenché une vague de manifestations très importante dans le pays, avec des dizaines et des dizaines de milliers de personnes dans les rues.

Cracovie aujourd'hui, manifestation pour le droit à l'avortement, comme dans toute la Pologne, après la mort d'Izabela. Photo: Justyn Hunia pic.twitter.com/jnf96MZ7La — Mona Chollet (@monachollet) November 7, 2021

Le gouvernement récuse bien entendu ces affirmations et n’assume aucune responsabilité dans ce drame. Deux médecins de l’hôpital de Pszczyna ont été suspendus de leurs fonctions après la mort d’Izabela et le parquet a ouvert une enquête.

On ne peut s’empêcher de penser à toutes les Polonaises, qui n’ont pas accès à ce droit pourtant fondamental, sans cesse remis en cause dans le monde, et au danger qu’elles courent. Espérons que la vague de révolte dans le pays se propage et que la santé et la liberté des femmes soient enfin prises en compte dans ce pays si conservateur.

