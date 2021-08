Unplanned : C8 va diffuser un film anti-IVG dans le plus grand des calmes

La chaîne du groupe de Vincent Bolloré a programmé le film américain Unplanned, le 16 août prochain, en première partie de soirée. Financé par l’Église évangélique, ce pamphlet ouvertement anti-IVG diabolise un droit qui reste fragile et menacé.

Pas de bol, le 15 août tombe un dimanche cette année. Oui, c’est un jour férié qui passe à la trappe, mais c’est aussi l’Assomption, une fête religieuse qui célèbre la montée au ciel de la vierge Marie.

C8 marque le coup cette année en dédiant, ce jour-là, 12 heures de son antenne à des programmes en lien avec la religion catholique — pour rappel, la chaîne appartient au groupe Canal détenu par Vincent Bolloré, connu pour être un catholique pratiquant. Et les plus rétrogrades ne bouderont pas leur plaisir puisque le lendemain, C8 diffusera le film anti-IVG Unplanned en prime time.

Hasard du calendrier ou provocation délibérée ? Dans tous les cas, ça ne passe pas.

Unplanned, un film polémique qui séduit les conservateurs

Unplanned (Non planifié) est un long-métrage américain sorti en 2019 et basé sur des faits réels. Il raconte l’histoire d’Abby Johnson, une employée d’un Planning familial aux États-Unis qui devient militante anti-avortement.

Sur sa grille de programmes, C8 tente un timide avertissement : « Un film qui a suscité la polémique en adoptant le point de vue des militants anti-avortement ». Nous, rien qu’à la bande-annonce, on a déjà froid dans le dos.

L’héroïne autrefois convaincue d’aider des femmes en détresse se rallie au mouvement anti-IVG après avoir assisté à une scène choquante (et impossible) : un fœtus qui se débat lors d’un avortement. Le tout sur une bande-son digne des plus grands films d’action.

Lors de sa sortie aux États-Unis, seule la chaîne conservatrice Fox News avait accepté de diffuser la bande-annonce du film, racontait Télérama en avril 2019 ; les autres auraient refusé en raison de « la nature sensible du sujet ». En France, Unplanned n’a été distribué que par Saje, une plateforme de films chrétiens.

Ultra-manichéen, ce navet financé par l’Église évangélique a tout de même trouvé son public. Le film a déjoué les critiques et engrangé 12 millions de dollars de recettes dès la deuxième semaine après sa sortie, en mars 2019.

Dieu sait que c’était pas gagné, vu le pitch et le manque d’engouement de la part des diffuseurs. Le vice-président de Donald Trump, Mike Pence, est venu à la rescousse en vantant le film sur Twitter : « La vie est en train de gagner grâce à des histoires puissantes comme celles-ci. Allez-voir Unplanned », écrivait-il en avril 2019. Cette prise de position est d’autant plus grave que la fiction comporte de nombreuses contre-vérités, mais bon, son gouvernement n’était plus à ça près.

De retour sur nos écrans en France, après être arrivé en 2020 sur le territoire, Unplanned soulève encore de nombreuses critiques.

En interne chez C8, Unplanned crispe

La diffusion du film par C8 a suscité l’indignation au sein même de la chaîne. Chloé Sitbon et Guillaume Orsat, les deux comédiens chargés officiellement de prêter leurs voix pour les bandes-annonces promotionnelles de la chaîne, auraient tenté de passer leur tour pour cette fois.

« Nous avons, Guillaume et moi, fait la demande à nos employeurs [ndlr: C8] de ne pas utiliser nos voix et de trouver une autre solution pour cette bande-annonce », a publié la comédienne sur Twitter d’après le quotidien Le Parisien, qui précise que Guillaume Orsat aurait déjà posé sa voix mais « sans avoir été averti au préalable ni du titre, ni du résumé de ce film très engagé ». Sympa l’ambiance.

La chaîne n’en est pas à son coup d’essai contre l’avortement. En octobre 2018, l’animateur Cyril Hanouna avait posé la question « Pour ou contre l’IVG ? » aux internautes afin d’en débattre pendant l’émission Balance ton post. Il s’était bien sûr pris un tollé sur Twitter et Laurence Rossignol, ancienne ministre des Droits des Femmes avait réagi en lui suggérant de meilleures propositions :

Je suggère aussi : pour ou contre les aiguilles à tricoter? Pour ou contre l’eau de javel dans l’utérus? Et puis allez..pourquoi se priver…pour ou contre la prison pour les femmes qui avortent? #IVG https://t.co/nRR7tlJfpK — Laurence Rossignol (@laurossignol) October 13, 2018

Marlène Schiappa, sa successeuse, avait aussi envoyé un SMS à l’animateur pour lui rappeler que l’entrave à l’avortement est un délit puni par la loi. Pour le moment, aucun membre du gouvernement ne s’est exprimé sur la diffusion d’Unplanned sur C8.

L’avortement est un droit, encore menacé

Qu’une femme change d’avis sur l’avortement, bon, pourquoi pas, mais Unplanned s’appuie sur cette narration pour entreprendre une véritable croisade contre ce qui est un droit fondamental. D’autant plus que l’histoire d’Abby Johnson ne tient pas la route, selon plusieurs médias qui ont mené l’enquête.

L’avortement a été légalisé aux États-Unis en 1973, suite à l’arrêt « Roe v Wade » rendu par la Cour suprême. Depuis, les mouvements anti-choix n’ont cessé d’intimider les personnes qui le pratiquent, à tel point que celles-ci doivent souvent être escortées jusqu’à leur clinique.

L’arrivée à la présidence de Donald Trump en 2017 n’a rien arrangé : plusieurs États gouvernés par les Républicains ont déjà adopté ou préparent des textes qui durcissent considérablement l’accès à l’IVG. Récemment, la Cour Suprême s’est saisie du cas du Mississippi qui interdit l’avortement dès la quinzième semaine de grossesse : elle devrait questionner la constitutionnalité d’une telle loi en octobre prochain.

En France, l’interruption volontaire de grossesse est légale depuis la loi Veil de 1975. Mais chez nous non plus, le combat n’est pas terminé : en février 2021, l’Assemblée nationale devait examiner un projet de loi visant à allonger le délai légal d’accès à l’IVG. Les députés Les Républicains avaient déposé plus de 400 amendements et ainsi obtenu l’abandon de cet examen.

« Notre corps nous appartient » était un des premiers slogans du Mouvement de libération des femmes (MLF), qui s’est battu pour le droit à l’IVG dans les années 70. Alors que ce soit C8 ou les députés, ça vous dit de nous laisser tranquille sur le sujet ?

À lire aussi : Cette longue étude sur l’avortement ne va pas plaire aux anti-IVG