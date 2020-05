Commande ta box de juin 2020 pour dire adieu aux complexes et bonjour au self love !

Chère lectrice, voilà maintenant plusieurs mois que j’ai commencé l’aventure madmoiZelle, et je ne saurais te dire à quel point cette expérience m’a jusqu’ici profondément enrichie.

Évoluer dans l’univers madmoiZelle m’a notamment permis de bosser sur moi et de sortir de ma zone de confort. Mais aussi de faire face à des complexes profondément ancrés dans ma petite tête depuis des années pour apprendre à me kiffer davantage sans même que je ne m’en rende compte.

Ainsi, quand on m’a proposé de porter la box du mois de juin autour du niquage de complexes, c’est sans hésitation aucune que je me suis saisie de cette opportunité !

Que contient la box madmoiZelle de juin 2020 ?

Je t’en ai déjà parlé dans quelques articles, mon rapport aux complexes et au self love n’a pas toujours été évident.

La phrase « tu n’es pas assez bien » a longtemps impacté ma vie en négatif, et même si je pense lui avoir déjà bien dégommé la tronche depuis, je continue aujourd’hui encore à travailler sur l’amour que je me porte.

Le chemin vers l’acceptation totale de soi peut paraître long et tortueux. Il est vrai qu’apprendre à se débarrasser de ses complexes est loin d’être toujours évident. Cela demande du temps et de la patience, mais surtout de l’amour et de la bienveillance.

Mais ça en vaut la peine, crois-moi ! Car ce qui compte au final, c’est que tu sois sur ton propre chemin, en te donnant la liberté d’être toi-même.

C’est pour cela que je me suis donnée pour mission de sélectionner des produits qui puissent t’accompagner dans cette belle aventure vers le total self love.

Je ne te soufflerai que quelques indices, mais tu pourras notamment découvrir dans la box Feeling Myself de juin:

De quoi t’inciter à sortir de ta zone de confort pour t’aider à te kiffer pleinement

pour t’aider à te kiffer pleinement Un produit cosmétique pour sublimer ton si joli corps

Des petits reminders pour te rappeler en permanence de te donner du love

Un objet pour te rappeler que rien n’est complexant dans le fait d’être une meuf

dans le fait d’être une meuf De quoi mettre en lumière la meuf géniale que tu es

la meuf géniale que tu es Une douceur comestible juste pour le guilty pleasure

Commande la box madmoiZelle de juin 2020 !

Clique ici pour la commander

La box madmoiZelle est une offre limitée : elle est disponible du 11 mai au 10 juin et son nombre d’exemplaires est compté. En la commandant maintenant, tu la recevras entre le 15 et le 25 juin.

C’est un abonnement automatique à 22,90€ : si tu ne désires pas recevoir la box du mois suivant, tu dois suspendre ton abonnement dans l’espace « Mon Compte ».

Quoi ? Tu es déjà abonnée à la box madmoiZelle ?! AMAZING, tu peux donc chiller, tu n’as rien d’autre à faire puisqu’elle arrivera toute seule dans ta boîte aux lettres.

Tu as des questions sur cette box ou son système d’abonnement ? Envoie un mail à madbox[at]madmoizelle.com !