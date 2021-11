Bonnet d’âne pour la France : 68% des lycées sans référent égalité, pourtant obligatoire

Nous Toutes a attribué un gros zéro pointé aux lycées de France après avoir fait l’amer constat qu’ils étaient 68% à ne pas respecter la loi censée promouvoir l’égalité fille/garçon à l’école.

« L’égalité entre les filles et les garçons est un principe fondamental inscrit dans le code de l’éducation. Elle encourage un climat scolaire serein, assure un cadre protecteur — sans comportements ni violences sexistes — et elle favorise la mixité et l’égalité en matière d’orientation. »

C’est peut-on lire sur une page officielle du gouvernement. De bien belles promesses, censées venir en aide à la graaaande cause du quinquennat, mais dans les faits, on est loin du compte.

Le référent ou la référente Égalité obligatoire depuis 2018 dans chaque établissement scolaire manque à l’appel dans deux lycées français sur trois d’après l’étude de Nous Toutes, publiée dans la matinée du 8 novembre…

Deux lycées sur trois n’appliquent pas la loi en France… / NousToutes.org

Référent égalité : qu’est-ce que c’est ?

Pour « transmettre et diffuser la culture de l’égalité » dans les écoles, collèges et lycées, en mars 2018, un comité interministériel avait mis en place différentes mesures. Parmi elles, former et sensibiliser le personnel éducatif pour enrayer le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles, promouvoir la mixité des filières et des métiers, et… la présence d’un ou d’une référente égalité dans chaque établissement.

OK, mais c’est quoi, un référent égalité ? Main dans la main avec les personnes chargées de l’orientation, de l’éducation à la sexualité, ou de la prévention, ils et elles sont censés « diffuser une culture de l’égalité au sein de l’école ».

Leur mission, s’ils l’acceptent : former les équipes éducatives, sensibiliser les élèves, établir des partenariats avec des assos pro-égalité et mobiliser les écoles autour de dates clés comme le 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et le 8 mars, journée internationale des droits des femmes.

Un bien beau programme qui avait été renforcé en 2019 par le Grenelle contre les violences conjugales rendant, notamment, obligatoire « l’instauration d’un module égalité dans la formation de tous les enseignants et personnels d’éducation ».

Mais en 2021, où en sommes-nous derrière les grilles des lycées ?

#PasDeLyceeSansEgalite #NousToutes a réalisé une enquête nationale auprès de 1000 lycées sur la présence de référent•es égalité, obligatoires depuis 2018.



Résultats : 2 lycées sur 3 n’ont pas de référent•e égalité.



C’est la catastrophe.



Cc @jmblanquer pic.twitter.com/3gfQx7vDEF — #NousToutes (@NousToutesOrg) November 8, 2021

Les lycées, mauvais élèves

Pour Nous Toutes, « c’est la catastrophe ». D’après l’étude menée par le collectif féministe, trois ans après l’obligation de la présence de référents auprès des élèves, les effectifs ne sont pas tenus.

Sur 1000 lycées de France contactés pour l’enquête, 280 ne savaient pas si un ou une référentes était présent dans l’établissement et « sur les 720 lycées ayant répondu, plus de deux lycées sur trois » n’en ont pas. La majorité des lycées français est donc hors-la-loi…

Pourtant, leur présence est primordiale. Petit rappel, en France, un élève sur cinq a été victime de cyberharcèlement, les personnes les plus touchées étant les jeunes femmes et minorités de genre, qui subissent violences sexuelles, harcèlement ou encore homophobie… Nous Toutes rappelle d’ailleurs dans un communiqué :

« C’est pour cela qu’il est particulièrement important de sensibiliser les mineur·e·s à la prévention des violences sexistes et sexuelles. Dès lors, le ou la référent·e égalité est censé·e pouvoir orienter les lycéen·ne·s et faciliter l’intervention de l’établissement pour faire cesser les violences. »

Face à ce constat déprimant, Nous Toutes a publié une campagne de visuels reprenant les chiffres en berne de l’enquête et demande au gouvernement de « prendre ses responsabilités et de faire appliquer la loi dans chaque lycée en France » en employant les moyens et les ressources nécessaires.

À voir si le message sera passé ! Pour participer à ce qu’il arrive aux oreilles de Jean-Michel Blanquer, de Marlène Schiappa et de Macron, partagez partagez !

À lire aussi : Parlez à #NousToutes de vos cours d’éducation sexuelle pour une grande enquête

Crédits photos : Nous Toutes / Ivan Samkov (Pexels)