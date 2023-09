Ce jeudi 14 septembre, la Cour des comptes a publié un rapport sur la politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles du gouvernement. Selon l’institution, les mesures prises entre 2017 et 2022 n’ont pas permis d’avancées. Une analyse que partage l’ancienne ministre des Droits des Femmes Laurence Rossignol.

La lutte contre les violences sexistes et sexuelles sont-elles la « grande cause du quinquennat » ? Pas vraiment, selon la Cour des comptes, qui a étudié la politique du gouvernement en matière d’égalité hommes-femmes entre 2017 et 2022. Et selon l’institution, cette lutte n’a pas bénéficié d’une « stratégie globale ».

Dans un rapport publié jeudi 14 septembre, si la Cour des comptes estime qu’une « mobilisation indéniable » a eu lieu, les gouvernements successifs d’Emmanuel Macron n’ont obtenu que « des avancées limitées », essentiellement dues à des « erreurs de méthodes ».

Selon Laurence Rossignol, le gouvernement a « abandonné les plans »

Selon Laurence Rossignol, ces conclusions ne sont pas étonnantes : « On ne voit ici ni culture de l’évaluation, ni culture du résultat ». Dans une interview accordée à Libération, l’ancienne ministre des Droits des Femmes a fustigé une « com et du bidouillage ». Pour elle, ces avancées minimes sont notamment dues à une rupture au début de la présidence d’Emmanuel Macron en 2017.

« J’ai mis en place le cinquième plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Depuis une quinzaine d’année, on fonctionnait avec ces plans ; les majorités changeaient, mais les ministres en charge de l’égalité femmes-hommes travaillaient à partir du plan de la précédesseure. (…) Ces plans avaient une utilité, puisqu’ils permettaient un exercice obligatoire de l’évaluation du plan précédent, avec la nécessité de partir de ce qui avait été fait, ce qui avait réussi, ce qui avait échoué, et ce qui manquait pour construire le plan d’après ». Lauren Rossignol.

Un nouveau plan, dans la continuité des précédents, devait être mis en place en 2020. « Seulement, depuis 2017, le macronisme étant l’an I de tout, y compris de la lutte contre les violences faites aux femmes, il y a eu une rupture dans la continuité. On a abandonné les plans. Or nous sommes dans un sujet qui exige la continuité ».

