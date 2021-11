Parlez à #NousToutes de vos cours d’éducation sexuelle pour une grande enquête

#NousToutes lance un questionnaire à propos des heures d’éducation à la sexualité au collège et au lycée. Il s’adresse aux personnes qui sont ou ont été au collège/lycée à partir de 2001.

Saviez-vous que la loi sur les heures d’éducation à la sexualité (2001) stipule qu’« une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles… » ?

Pas sûre que vous ayez tous et toutes eu accès à trois séances annuelles au sujet de l’éducation à la sexualité, n’est-ce pas ?

Un questionnaire pour en savoir plus

Avec son nouveau questionnaire, le collectif féministe #NousToutes né en juillet 2018 cherche à en savoir plus sur votre accès à l’éducation à la sexualité.

Le questionnaire de #NousToutes veut découvrir si la plupart des personnes au collège ou au lycée, ou bien celles qui ont été au collège et au lycée à partir de 2001, ont eu ces trois séances annuelles.

Un manque d’information

Marylie, membre du collectif #NousToutes a expliqué que l’idée de ce questionnaire est né à travers la lecture de la loi sur les séances d’éducation à la sexualité, mais également les questionnements des jeunes qu’elles reçoivent par message privé sur les réseaux sociaux.

« Ça faisait très longtemps qu’on voulait mettre en place ce questionnaire. Ça part de nombreux DM qu’on a reçu sur notre compte Instagram de la part des collégiens, collégiennes, lycéens et lycéennes, qui demandent des conseils, exposent des situations de violence, des questions liées à la protection… Effectivement, notre collectif a un peu ce rôle là, de conseil et d’éducation auprès des jeunes. En revanche c’est pas notre rôle de base. »

Recevoir autant de questions sur des sujets qui sont censés être abordé à l’école à amené des interrogations de la part de #NousToutes. En effet, les questions de consentement, de transidentité ou encore de sentiments et d’émotions doivent être abordés durant les 3 séances annuelles sur l’éducation à la sexualité.

Le questionnaire de #NousToutes se base sur la loi elle-même pour voir si tous les champs « biologique, psycho-émotionnel et juridique » on été abordés pour les personnes ayant eu des séances d’éducation à la sexualité.

Les résultats seront publiés aux alentours du 15 novembre 2021 et montreront si toutes les séances sont bien organisées pour l’éducation à la sexualité. On devine déjà un peu la réponse, mais qu’importe votre expérience, positive ou négative, faites le questionnaire pour partager votre expérience et aider #NousToutes à rassembler un maximum d’informations !

Faire le questionnaire #NousToutes

