Au match Danemark-Tunisie, l’ex-Première ministre danoise a porté une robe arc-en-ciel

Après la journaliste de la BBC Alex Scott qui a fièrement porté un brassard One-Love sur un terrain de football qatari, c’est au tour de l’ancienne Première ministre Helle Thorning-Schmidt de porter des manches arc-en-ciel pour assister au match Danemark-Tunisie le 22 novembre 2022. Du courage ou une performance de privilège que ne peuvent se permettre les premières personnes concernées ?

Porter un brassard arc-en-ciel sur la pelouse de la Coupe du Monde au Qatar peut-il coûter un carton jaune, une carrière ou pire ? C’est un risque que les joueurs de football ne prennent pas, conformément au souhait de la Fifa.

Porter ou ne pas porter des arcs-en-ciel à la Coupe du Monde de football au Qatar

La consultante anglaise Alex Scott qui couvre l’événement pour la BBC a osé porter le symbole One Love durant le match Angleterre-Iran.

Le malaise autour des arcs-en-ciel continue, porté cette fois-ci par l’ex-Première ministre danoise Helle Thorning-Schmidt. Elle a assisté au match Danemark-Tunisie le 22 novembre 2022 en portant une robe blanc aux manches arc-en-ciel. Un geste fort, que de nombreuses personnes ont lu comme un acte de courage.

« Se présenter aux couleurs de l’arc-en-ciel aide-t-il vraiment les homos au Qatar ? »

Ce à quoi Helle Thorning-Schmidt a répondu sur Instagram :

« Ladite robe Coupe du Monde. Merci à chacune et chacun d’entre vous pour vos adorables commentaires. J’apprécie vraiment vraiment, même si je ne me sentais pas particulièrement courageuse. Deux choses auxquelles j’ai pensé cependant. Premièrement, la robe n’était pas un commentaire sur les joueurs. Je soutiens leur choix de ne pas risquer de sanctions, cela pourrait en aucune façon entraver leur avancement dans le tournoi et je pense que tout le monde devrait au moins comprendre que c’est un vrai dilemme. Honnêtement, je ne comprends pas la presse dure que l’équipe danoise et l’association de football danoise reçoivent en ce moment. Ils ont tellement essayé de faire ce qu’il fallait et ils sont tellement isolés à la FIFA. Deuxièmement, j’ai réfléchi à la question de savoir si le fait de se présenter aux couleurs de l’arc-en-ciel aide réellement les homosexuels et les homosexuelles au Qatar. Et si cela aggravait les choses en durcissant le gouvernement du Qatar contre eux ? Je ne connais pas la réponse, mais cela ne nous montre-t-il pas que rien n’est binaire, seulement bon ou seulement mauvais ? Tout a deux côtés et les dilemmes sont la raison d’être de la vie, soyons gentils les uns avec les autres. »

Cela peut sonner comme un message de Miss Univers, mais il est vrai que de nombreux activistes LGBTI+ locaux appellent à ce que les Occidentaux fassent preuve de moins d’interventionnisme performatif sur le sujet. Celui-ci se transforme de plus en plus à un jeu de chasse à l’arc-en-ciel : qui sera pris, et qui sera suffisamment puissant et influent pour être épargné par les forces de l’ordre qataries en portant un rainbow ? Alors que pour les jeunes queers locaux, c’est une question de vie ou de mort, pas juste de symbole le temps d’un match de foot.

