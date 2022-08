Après une orque, c’est un béluga qui est perdu dans la Seine

Quelques semaines après la découverte d’une orque en perdition dans la Seine, c’est au tour d’un béluga de se retrouver dans le fleuve.

Après Sedna, l’orque qui avait remonté la Seine et avait été retrouvée morte quelques semaines plus tard, c’est au tour d’un béluga, un cétacé plutôt habitué aux eaux de l’Arctique, d’être coincé le fleuve.

Un béluga en perdition dans la Seine

Un béluga – Crédits : stayorgo

Aussi appelé « baleine blanche » ou « dauphin blanc » l’animal aurait été identifié il y a quelques jours dans les eaux de la Seine, d’après un communiqué de la préfecture de l’Eure qui précise :

Il s’agit d’une espèce protégée de cétacé vivant habituellement dans les eaux arctiques, subarctiques et dans l’estuaire du Saint-Laurent au Québec. Il arrive à des individus isolés d’errer dans des eaux plus méridionales. Il peut survivre temporairement en eau douce. (…) Une évaluation de son état de santé est en cours afin de prendre les mesures adaptées pour optimiser ses chances de survie.

Ce jeudi 4 août, l’animal marin aurait été repéré à proximité d’une écluse, à environ 70 kilomètres de Paris.

L’ONG Sea Shepherd France se mobilise actuellement dans l’urgence pour se rendre sur place et aider la préfecture de l’Eure dans ses décisions face à cette situation exceptionnelle :

Afin de ne pas stresser l’animal et le mettre plus en danger qu’il ne l’est déjà, les autorités et ONG demandent à la population de se tenir éloignée et de ne pas approcher le cétacé. Espérons qu’il ne connaisse pas le sort tragique de l’orque Sedna.

Crédit photo image de une : stayorgo

