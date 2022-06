Après la France, New-York interdit la vente d’animaux domestiques dans ses animaleries

L’État de New-York vient d’adopter un projet de loi visant à interdire la vente de chiens, de chats et de lapins. Le texte de loi attend la signature de la gouverneure Kathy Hochul pour être mis en application.

Bientôt, la fin des usines à chiots, à chats et lapins ? Le 4 juin dernier, l’État de New-York a adopté un projet de loi visant à lutter contre les élevages à grande échelle. Attention, ledit projet de loi ne concerne pas directement ces installations mais se concentre sur les animaleries qui s’approvisionnent principalement en animaux de compagnie dans ces endroits, où les conditions de détention des bêtes à poils sont souvent effroyables, comme l’a confié au HuffPost Maureen Linehan, porte-parole de l’American Society for the Prevention of Cruelty :

« À l’heure actuelle, les usines à chiots hors de l’État expédient leurs chiots via un pipeline d’intermédiaires vers les animaleries de New York, où ils sont commercialisés comme des chiots en bonne santé provenant d’éleveurs responsables. »

La vente directe des éleveurs aux propriétaires sera encore autorisée

Ce projet de loi encourage aussi les animaleries à s’associer à des refuges ou encore à des groupes de secours afin d’utiliser leurs espaces de vente au détail pour « présenter » ces animaux à adopter. Toutefois, cette nouvelle législation n’interdirait pas totalement aux New-yorkais d’acheter des animaux à des éleveurs. Autrement dit, il serait toujours légal pour les éleveurs de vendre leurs animaux directement aux futurs propriétaires.

D’après l’ASPCA, comme le relaie le HuffPost, l’État de New York possède l’une des plus fortes concentrations d’animaleries proposant des animaux domestiques à la vente.

© Mamoursking

Et la législation sur la vente d’animaux domestiques en France ?

Dans l’hexagone, c’est à partir du 1er janvier 2024 que les animaleries ne pourront plus vendre de chats et de chiens. Cette décision a été actée en France, mi-novembre 2021 par le Parlement, via un ultime vote du Sénat, dans le cadre de la proposition de loi luttant contre la maltraitance animale. Bref, enfin une bonne nouvelle pour nos 30 millions d’amis à poils !

Image en Une : © Madmoizelle