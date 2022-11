Après 19 saisons, Ellen Pompeo (Meredith Grey) quitte Grey’s Anatomy

L’interprète de Meredith Grey tire sa révérence de Grey’s Anatomy après 406 épisodes et 19 saisons ! Elle continuera cependant à y faire quelques apparitions.

Coup de théâtre à l’hôpital. Ellen Pompeo, héroïne phare de Grey’s Anatomy a annoncé qu’elle n’incarnerait plus le personnage principal de la série médicale iconique.

Un message touchant pour ses fans

On imagine la réaction des fans lorsqu’ils ont découvert le message que leur a adressé Ellen Pompeo ce jeudi 17 novembre sur Instagram. L’interprète de Meredith Grey se retire de la série culte diffusée sur la chaîne ABC après pas moins de 17 ans de bons et loyaux services dans le rôle de Meredith Grey. Près de deux décennies sur le petit écran, qui ne représentent pas moins de 19 saisons !

Pour annoncer une nouvelle aussi surprenante dans l’univers de la pop culture, l’actrice s’est fendue dans un message touchant dans lequel elle remercie son public :

« Je suis éternellement reconnaissante et honorée de l’amour et du soutien que vous m’avez témoignés, ainsi qu’à Meredith Grey et à la série, pendant 19 saisons. Je vous aime tous follement et je vous apprécie tous. »

© capture d’écran Instagram

Un au revoir, mais pas un adieu

L’actrice de 53 ans, pilier de la série médicale depuis 2005, fera sa dernière apparition dans l’épisode de la saison 19, qui sera diffusé le 23 février 2023, puis dans le dernier épisode de la saison, comme l’a annoncé Deadline.

Si cette nouvelle vous fend le cœur, rassurez-vous : Ellen Pompeo ne tire pas un trait définitif sur la série qui l’a révélée. « Vous savez que le spectacle doit continuer et je reviendrai certainement pour quelques visites » a-t-elle confié sur Instagram. L’actrice restera productrice exécutive et dans les épisodes en voix off, c’est sa voix que vous entendrez.

© ABC

Crédit de l’image à la Une : © ABC