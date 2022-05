Après 10 ans, Diam’s est de retour… au festival de Cannes, pour un documentaire

La rappeuse qui a fait danser la France sort de son silence radio d’une décennie et prend la parole avec Salam, un documentaire qu’elle a co-réalisé.

Asseyez-vous, faut qu’on parle. Après des années de silence, l’iconique rappeuse francilienne, celle à qui l’on doit le titre du podcast phare de Madmoizelle, est de retour sur les radars. Pas de nouvel album pour Diam’s à l’heure actuelle, mais un documentaire qui fera sa première au festival de Cannes.

Après des années de silence, le retour de Diam’s

Annoncé ce vendredi, le documentaire nommé Salam a été co-écrit et co-réalisé par la rappeuse, Houda Benyamina (Divines), et Anne Cissé. Il sera diffusé par BrutX, et devrait revenir sur le parcours escarpé de Diam’s.

Sans informations spécifiques sur ce qui sera dit dans le film, on peut présager que le documentaire creusera le vécu de notre Mélanie nationale, et devrait aborder ses succès, ses joies, mais aussi la question de la santé mentale, des souffrances auxquelles elle a été exposée, ou encore sa conversion à l’Islam et la déferlante de réactions islamophobes qu’elle a suscitées en France.

Sur Instagram, l’ex-musicienne a exprimé l’importance de raconter son histoire par elle-même, après des années d’exposition médiatique. On ne sait pas encore quand le documentaire sera disponible, mais une chose est sûre : on a hâte de le voir, et on vous en reparlera !

À lire aussi : Diam’s, loin du micro mais pas de l’écriture, lance sa marque de papeterie

Crédit photo : Matrix Heisenberg / License CC BY-SA 4.0 (Wikipedia)