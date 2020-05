L’évènement spécial musée d’Animal Crossing se dévoile !

Le musée, joyau de ton île dans Animal Crossing: New Horizons, sera à l'honneur car un évènement lui sera dédié ce lundi 18 mai 2020 !

Personnellement, ça me fait chaud au cœur de voir que la culture continue à vivre malgré le confinement. En plus, je dois admettre que j’ai beaucoup enrichi ma connaissance du vivant grâce à Animal Crossing…

En France, le Muséum des sciences naturelles d’Angers propose des visites guidées… dans Animal Crossing: New Horizons. C’est une super idée !

Plusieurs musées ont sauté sur la sortie d’Animal Crossing: New Horizons pour mettre leurs collections à l’honneur, comme le Cincinatti Art Museum , le MET de New York qui utilisent l’appli de motifs personnalisés pour recréer des chefs-d’œuvre.

En cette année 2020 où une grande majorité des lieux culturels du monde sont fermés à cause de la pandémie du coronavirus, la journée internationale des musées aura forcément une résonance différente .

Ces « rallyes tampons » sont très populaires au Japon, mais tu as pu les expérimenter sans forcément aller jusqu’à Tokyo : par exemple, il y a une carte à tamponner aux Harry Potter Studios près de Londres.

Pour célébrer la journée internationale des musées, un rallye tampons sera organisé ! Les participants recevront une carte à tamponner à remplir en observant les poissons, insectes et fossiles exposés, avec un prix à la clé !

Et ton musée dans Animal Crossing: New Horizons ne manquera pas à l’appel ! Comme l’explique Nintendo dans un communiqué de presse :

Décidément, Animal Crossing: New Horizons sait distiller les évènements spéciaux pour rompre la monotonie et connecter le jeu au monde réel !

Mymy

Mymy est la rédactrice en chef de madmoiZelle et gère la rubrique masculinité (dont fait partie son podcast, The Boys Club). Elle est aussi dans la Brigade du Kif du super podcast Laisse-Moi Kiffer. Elle aime : avoir des opinions, les gens respectueux, et les spätzle.



Tous ses articles