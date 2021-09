Agressée par Harvey Weinstein, Angelina Jolie regrette le silence complice de Brad Pitt

Dans une interview pour The Guardian, Angelina Jolie est revenue sur son refus de collaborer avec Harvey Weinstein et les conséquences de cette courageuse décision dans ses relations avec Brad Pitt.

Ce n’était pas le sujet de l’interview… et puis ça l’est presque devenu. Dans un long entretien pour The Guardian, l’actrice Angelina Jolie — en promo pour la sortie de son livre Know Your Rights — est revenue sur l’agression qu’elle a subi à la fin des années 90, à l’époque du film La Carte du cœur.

Elle avait alors 21 ans. Son agresseur était alors un producteur tout-puissant : Harvey Weinstein.

« Ça a été dur pour moi quand Brad [a travaillé avec Weinstein] »

Si elle ne s’est pas étendue sur les circonstances précises de cette agression qui remonte maintenant à plus de vingt ans, Angelina Jolie a raconté comment elle avait tenté d’agir à son niveau pour protéger d’autres actrices des comportements de prédateur de Weinstein :

« Je suis restée à l’écart et j’ai mis en garde les gens. Je me souviens avoir dit à Jonny [Lee Miller, ndlr], mon premier mari, qui était formidable à propos de ça, de faire passer le mot à d’autres mecs — de ne pas laisser des filles seules avec lui. On m’a demandé de faire The Aviator, mais j’ai refusé car il était impliqué. Je n’ai plus jamais été associée à lui et je n’ai plus jamais travaillé avec lui. Ça a été dur pour moi quand Brad l’a fait. »

Angelina Jolie raconte donc qu’en connaissance de cause, et en sachant que sa femme avait été elle-même victime, son ex-mari n’a pas rechigné à collaborer avec Harvey Weinstein pour Inglorious Bastards de Quentin Tarantino en 2009, ou encore pour Killing Them Softly en 2012 — Brad Pitt avait carrément approché l’homme pour qu’il en soit le producteur.

« On s’est disputés à ce sujet. Bien sûr que ça m’a blessée. »

Si l’on savait qu’Angelina Jolie avait été une des victimes d’Harvey Weinstein (elle avait fait partie des actrices qui avaient pris la parole dès les premières révélations en 2017), on en savait moins sur l’inaction et le silence complice de son ex-mari.

Séparée depuis cinq ans de Brad Pitt, Angelina Jolie a aussi évoqué à demi-mot son divorce qu’on devine douloureux, qui l’a laissée selon ses dires « brisée » :

« Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire. Au bout du compte, même quand vous et les quelques personnes que vous aimez, vous savez la vérité sur votre vie, ce pour quoi vous vous battez, ce que vous avez sacrifié, ce qui vous a fait souffrir, vous arrivez à être en paix, peu importe tout ce qui se passe autour de vous. »

Weinstein riposte aux révélations d’Angelina Jolie

D’après le tabloïd américain TMZ, le producteur dément avoir agressé Angelina Jolie, l’accusant de mentir pour booster les ventes de son livre :

« Il n’y a jamais eu d’agression, ni de tentative d’agression. C’est un mensonge éhonté et de la publicité pour du clic. Quand on est Angelina Jolie, tous les hommes et toutes les femmes du monde vous témoignent de l’intérêt, j’en suis sûr. Est-ce que le monde entier vous agresse ? »

On notera qu’il faut être sacrément culotté pour commencer par crier au mensonge et nier toute agression… et puis finalement affirmer que le monde entier se comporterait de façon intéressée vis-à-vis d’Angelina Jolie.

Ce n’est pas juste faux, cela laisse aussi entendre une certaine conception des rapports de séduction.

Breaking news, Harvey, tout le monde n’est pas un chacal. Et quand on est encore en train de purger une peine de 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle, on devrait plutôt se faire tout petit.

Crédit photo : Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons