La suite Adobe est disponible gratuitement pendant le confinement ! Tu pourras ainsi travailler sur tes designs et graphismes depuis chez toi et avancer sans te rabattre sur Canva.

L’idée derrière cela, c’est que certaines personnes n’ont accès à ces logiciels que sur les ordinateurs de leur école, puisqu’ils sont très très chers.

Cela dit, tu as peut-être déjà Adobe sur ton ordi… Tu sais, à mon école d’arts appliqués, les profs nous disaient de le cracker. Ouais, je les affiche.

Mais si t’es une personne qui apprécie la légalité et que tu veux une version un peu moins pétée d’Adobe, sache que les licences sont GRATUITES dans le monde entier jusqu’au 31 mai !

Toute l’offre Creative Cloud est disponible pour les étudiants afin de :

Rendre possible le bon déroulement des cours et du travail d’équipe ainsi que les progrès des étudiants grâce à un accès (…) pour [eux] et les enseignants depuis leur domicile.