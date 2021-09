adidas encourage les athlètes de demain avec un 3e playground dans le Grand Paris

Ce lundi 20 septembre, adidas a inauguré un tout nouveau terrain de jeu au cœur de la ville de Nanterre. De quoi créer des vocations !

Vous habitez près de Nanterre et vous avez envie de vous essayer au basketball, au football ou même au handball ? Vous allez bientôt pouvoir vous prendre pour une athlète sur le nouveau terrain haut en couleurs inauguré par adidas ce lundi 20 septembre !

Il s’agit du troisième playground imaginé par la marque dans le Grand Paris. Il y a trois ans, tout près du Stade de France, Saint-Denis avait eu droit à son playground ZZ — pour Zinédine Zidane, évidemment, et le champion de football avait même fait le déplacement pour venir à la rencontre des habitants !

Cet été 2021, pendant l’Euro de football, c’était au tour de Paul Pogba d’avoir l’honneur d’inaugurer le Playground of possibilities à son effigie, au cœur de Roissy-en-Brie.

Copyright : Jérémie Masuka & Pierre Alexis Mulier

adidas poursuit son engagement avec la campagne « Impossible is nothing »

La marque a pour ambition de rendre accessible le sport aux habitants du Grand Paris. Pour y parvenir, elle s’entoure de l’entrepreneur Assane Thiam, fondateur de l’association Le Monde est à nous, avec le soutien de la ville de Nanterre.

Mais l’action ne se limite pas à la construction et l’inauguration d’un nouvel espace de sport : l’association Le Monde est à nous et la municipalité s’assureront que le playground devienne un lieu de vie incontournable pour les habitants et habitantes du quartier Pablo Picasso.

Des animations sont prévues les mercredis, les week-ends et durant les vacances scolaires. À chaque fois, les participants et participantes auront la possibilité de participer à des entraînements collectifs autour de trois disciplines : handball, basketball et football.

« Chez adidas, nous avons une conviction qui est que “par le sport, nous avons le pouvoir de changer des vies”, cette conviction résonne ici plus que jamais. » Sylvain Bouchès, VP Marketing adidas France

Un événement adidas inauguré en grandes pompes

La marque d’équipement sportif voulait rendre cette journée unique pour les enfants du quartier, qui ont pu s’essayer à différentes pratiques sportives grâce à différents ateliers.

Pour marquer le coup, des athlètes olympiques comme les handballeurs Luka et Nikola Karabatic et Thierry Omeyer, et un jeune espoir du Paris Basketball, Juhann Begarin, étaient présents.

Copyright : Jérémie Masuka & Pierre Alexis Mulier

Permettre aux nouvelles générations d’avoir l’opportunité de pratiquer des sports qui ont fait rêver des millions de personnes devant les exploits des sportifs et sportives françaises durant les Jeux de Tokyo, c’est l’objectif d’adidas, qui espère faire naître des vocations.

Dans quelques années, qui sait, les athlètes olympiques seront peut-être issus du quartier Pablo Picasso de Nanterre !

Copyright : Jérémie Masuka & Pierre Alexis Mulier