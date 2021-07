En Norvège, l’équipe féminine de beach handball en a marre de jouer en bikini

Lors des championnats européens de beach handball, l’équipe féminine norvégienne a décidé de refuser une tenue réglementaire jugée peu pratique, sexiste et sexualisante.

Que ce soit à l’armée ou dans des équipes sportives, les uniformes féminins n’en finissent pas d’être sexistes. Et dans cette catégorie, les sports de plage sont réputés pour leur double standard entre les genres : les hommes sont en shorts larges, quand les femmes jouent en brassière et culotte de bain — taille basse et échancrée, car le tissu ne gêne visiblement que les femmes dans leur pratique sportive.

C’est à cela que ressemblent les tenues de beach handball, pratiqué à haut niveau en Norvège. Médaillée d’argent aux championnats du monde de 2018 et médaillée d’or aux championnats d’Europe de 2017, l’équipe norvégienne féminine se débrouille avec brio sur les terrains de sable.

Mais aux championnats d’Europe, qui se sont terminés la semaine dernière, c’est pour une autre raison que les Norvégiennes ont fait parler d’elles : les joueuses ont décidé de refuser les tenues imposées par la Fédération Internationale de Handball.

D’après un article de Foxnews, le règlement impose en effet aux femmes de porter « un bikini dont le haut serait une brassière de sport moulante, avec des ouvertures profondes pour les bras, et dont le bas ne doit pas faire plus de dix centimètres sur les côtés ».

Mises côte à côte, les équipes féminines et masculines en tenues de sport ressemblent donc à ceci :

For anyone curious, this is a group shot of both beach handball teams from Norway. pic.twitter.com/sJdnlsojzB



Des différences de couverture extrêmement marquées, et ancrées dans la manière dont le male gaze objectifie les corps féminins, qui ne peuvent pas être perçus sans être sexualisés — y compris en pleine compétition sportive internationale.

Les joueuses de l’équipe nationale, soutenues par l’Association de Handball Norvégienne ont donc décidé de se présenter à la compétition officielle vêtues différemment, remplaçant les culottes courtes par des cyclistes plus couvrants montrés ci-dessous :

The Norwegian beach volleyball girls wanted to play in these shorts instead of in bikini bottoms which they found too revealing but were threatened by the EC tournament organizer with fines if they wore anything covering more than 10cm of their butts pic.twitter.com/LHSxXz91CM

