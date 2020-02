ENFIN un filtre engagé sur Instagram !

As-tu vu passer ce filtre sur Instagram ?

« En 2020, je me bats contre le réchauffement climatique »

Ce filtre roulette « contre les injustices du monde » qui détermine pour quelle cause tu dois te battre a été créé par @Actfor2020, « un collectif de créatifs français engagés qui pensent qu’une simple idée digitale peut changer le monde ».

Au menu ? Réchauffement climatique et autres grandes causes humanitaires, sociales et environnementales.

Act for 2020, un projet solidaire propulsé par un filtre Instagram

Plus qu’un filtre sympa, cette création est en fait un moyen de propulser un projet pour soutenir des associations luttant contre les injustices.

Le projet 100% bénévole a lancé une cagnotte Leetchi pour récolter de l’argent qui sera entièrement reversé aux assos. Tout le monde peut participer et donner la somme qu’il ou elle souhaite, à partir d’1€.

Cette cagnotte a pour ambition de créer un mouvement mondial, puis de devenir un rendez-vous solidaire chaque année.

Act for 2020, un filtre Instagram pour aider petites et grandes associations

Outre le réchauffement climatique, Act for 2020 s’engage dans de nombreux domaines en soutenant plein d’associations !

Inégalités salariales et harcèlement avec NousToutes, déforestation avec WWF, guerres et violences dans le monde avec UNICEF, pauvreté et mal-logement avec Emmaus, racisme avec SOS racisme….

Tu retrouveras l’intégralité des luttes et des associations sur le feed Instagram et le Leetchi d’Act for 2020.

Feed Instagram d’@Actfor2020

Act for 2020 souhaite valoriser les grandes mais aussi les petites associations qui manquent de visibilité, qui recevront autant d’attention que les grandes.

Partage le filtre dans ta story Instagram et participe à la cagnotte d’Act for 2020 !

Act for 2020 a pour objectif de récolter 1 million d’euros en 30 jours. Aide le collectif à l’atteindre en cliquant ici pour participer et trouver toutes les infos relatives au projet !

Pas besoin de te ruiner : si un million de personnes donnent chacune 1€, l’objectif sera rempli !

Tu peux aussi partager l’initiative dans ta story Instagram pour que le projet atteigne un maximum de monde.

Une belle initiative qui montre que les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour servir de grandes causes. J’espère que la solidarité exprimée sera à la hauteur !

