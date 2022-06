3 séries dont les rôles principaux sont des personnages LGBTQIA+

Le mois des fiertés continue sur la plateforme Disney+ qui possède une très belle collection de contenus pour continuer les célébrations. Alors pourquoi se limiter au mois de juin ?

Vous avez célébré le mois des fiertés avec joie et vous aimeriez continuer les festivités ? Voici trois séries disponibles sur Disney+ qui vous mettront sûrement du baume au cœur.

Après tout, militer un mois c’est bien, mais toute l’année c’est mieux ! Se régaler devant des séries qui affichent fièrement des personnages des communautés LGBTQIA+, c’est donner de la visibilité à des minorités et c’est aussi une forme de militantisme.

Alors sans plus attendre, voici une sélection de séries qui valent le détour sur la plateforme Disney+ :

Love, Victor

La troisième et dernière saison de ce teen drama est d’ores et déjà disponible sur Disney+. Et si vous n’avez pas encore visionné les deux premières saisons, pas de panique, elles sont aussi disponibles sur la plateforme et accessible avec contrôle parental.

Mais de quoi parlent ces huit ultimes épisodes ? Victor, en dernière année de lycée à Creekwood poursuit son introspection. Toujours entouré de sa bande d’amis, ils vont tous devoir décider ce qu’il feront l’année suivante, et surmonter tous les questionnements et problème que l’orientation engendre.

Mais au-delà du lycée, Love, Victor est surtout une série qui aborde les relations sentimentales de tous genres. Au milieu de ce gloubi-boulga d’émotions et de sentiments, Victor tente de savoir avec qui il a envie d’être, mais surtout quelle personne il a envie de devenir.

The Ignorant Angels

Cette série est la première production italienne à faire son entrée sur la plateforme. Accessible avec contrôle parental, elle narre l’histoire d’Antonia, veuve de Massimo, qui découvre que son mari avait une liaison avec Michele alors qu’il était encore vivant. Détruite par la nouvelle, elle se met tout de même à faire des recherches sur la double vie de son mari pour en apprendre plus sur Michele et ses amis, qui constituaient une deuxième famille pour son mari.

The Ignorant Angels est une belle fresque en huit épisodes à propos de la notion d’amour, et du deuil. Comment réapprendre à aimer lorsqu’on a été trahi en amour et comment continuer à vivre sans un être cher…

Out

Ce mini court métrage des studios Pixar n’est pas une série, mais il est rafraîchissant et mérite le coup d’œil ! Le héros, Greg, n’ose pas présenter l’homme qui partage sa vie à ses parents de peur d’être rejeté. Mais grâce à un soupçon de magie, il va se rendre compte que ses parents veulent seulement que leur fils soit heureux avec la personne qu’il aime.

En seulement huit minutes, Out arrive à transmettre un message d’amour avec humour et légèreté. Il aborde également la relation avec les parents et comment ces derniers ont aussi des difficultés à voir leurs enfants grandir et se détacher d’eux.

L’invisibilisation de ce type de personnage n’a que trop duré, et les observer avoir le premier rôle n’est qu’un juste retour des choses. Les industries culturelles participent fortement à la libération des représentations et surtout à leur banalisation. Disney+ a bien compris qu’une histoire d’amour, d’amitié ou un drame familiale gardera la même intensité quel que soit le genre de leurs protagonistes (ou même leur absence de genre).

