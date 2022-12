3 livres d’art féministes à (s’)offrir à Noël

L’histoire de l’art a longtemps éclipsé (pour ne pas dire ostracisé) les femmes artistes, au détriment de tant de maîtresses de l’art. Voici trois beaux livres d’art féministes et engagés qui remettent les pendules à l’heure, à déposer sous le sapin.

Il était temps de rééquilibrer la balance. Longtemps, les artistes femmes ont été évincées des institutions culturelles et des ouvrages d’histoire de l’art, qui dictent ce qui est un chef-d’œuvre ou ne l’est pas, et donne par la même occasion des billes aux commissaires et conservateurs pour imaginer des expositions. On pense par exemple à Sonia Delaunay, immense peintre de l’abstraction, qui a connu le succès avant son mari (Robert Delaunay), mais que l’on reléguait pourtant systématiquement au rang de « femme de ». Un exemple parmi tant d’autres, finalement assez représentatif du sexisme qui a longtemps caractérisé le monde de l’art.

Mais c’était sans compter l’engagement et le talent de femmes, autrices, créatrices de contenus ou historiennes, qui œuvrent à rendre aux artistes femmes la lumière qu’elles méritent dans des ouvrages fouillés autant que beau.

3 livres d’art féministes

« Histoire de l’art sans les hommes », de Katy Hessel

C’est un pied de nez que Katy Hessel, historienne de l’art et curatrice derrière le célèbre compte Instagram et podcast The Great Women Artists, fait à l’histoire de l’art. « Histoire de l’art sans les hommes » se veut un ouvrage exhaustif ne mettant en lumière que des artistes femmes, pour contrebalancer leur absence pure et simple du Gombrich. Ce dernier ouvrage, considéré comme étant la « bible » en histoire de l’art, ne citait aucune femme dès sa première édition, publiée en 1950. De quoi renverser la balance, donc, dans un épais livre nécessaire et qui fera sans doute date.

« Histoire de l’art sans les hommes », Katy Hessel (Auteur) Anna Souillac (Traduction) Aurélien Blanchard (Traduction) — 34,95 €

« Une Place », de Eva Kirilof et Mathilde Lemiesle (illustration)

Eva Kirilof est la créatrice de la newsletter La Superbe, née il y a deux ans, dans laquelle elle parle d’histoire de l’art sous le prisme du féminisme et de façon très accessible. Elle publie son premier ouvrage, un essai illustré intitulé « Une Place », dans lequel elle tente d’expliquer pourquoi et comment les femmes artistes ont si longtemps été ostracisées de l’histoire de l’art. Son propos est accompagné des illustrations de la talentueuse Mathilde Lemiesle, à l’origine du compte Instagram @mespresquesriens. Un ouvrage épais qui se dévore d’une traite ou se savoure page à page, aussi beau qu’instructif et passionnant.

« Une Place », Eva Kirilof (texte) et Mathilde Lemiesle (illustration) — 29,95 €

« Imparfaites », de Ludivine Gaillard et Elise Enjalbert (illustration)

Ludivine Gaillard est la créatrice du compte Instagram @mieuxvautartquejamais. Médiatrice culturelle, elle vient de publier « Imparfaites », un ouvrage dans lequel elle part des mythes pour analyser leurs mises en image et révéler la domination masculine dans l’histoire de l’art occidental. Très documenté et richement illustré, l’ouvrage questionne l’omniprésence des femmes dans l’histoire de l’art occidental et la façon dont leur image a été instrumentalisée et stéréotypée pour répondre aux canons de la société patriarcale.

« Imparfaites », Ludivine Gaillard (texte) et Elise Enjalbert (illustration) — 21,95 €