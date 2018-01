7 crèmes pour les mains qui te chouchouteront cet hiver

Ce matin, je suis sortie de chez moi et je me suis rendue compte que j’avais oublié mes gants pour la sixième fois de suite (donnez-moi une médaille).

Je suis arrivée dans les transports et ma peau s’est décongelée, laissant place à la meilleure sensation (non) : les mains qui démangent tant ta peau est sèche.

Arrivée à la rédac, j’ai donc mis une tonne de crème sur mes mimines, si bien que je t’écris présentement avec les coudes.

Si tu as toi aussi envie et besoin de prendre soin de toi, viens que je te partage mes coups de coeur en la matière.

Ouep, j’ai un BTS Crème-pour-les-mains mention très bien, tant j’aime ça (si bien que je les collectionne).

Les crèmes mains qui pénètrent vite (parce que c’est ça qu’on veut !)

C’est cool de se mettre de la crème mais si tu dois arrêter ce que tu fais pendant 10 minutes, selon ton activité, ça peut être vraiment relou.

Ces trois produits qui suivent nourrissent bien et surtout ne mettent pas mille ans à être absorbés par la peau. Merci la vie.

Chaude et sensuelle (rien que ça)

À l’huile d’argan et d’onagre, son parfum me donne presque l’impression d’être sur la plage mais non, je suis dans le métro entourée de gens en manteaux. J’aime toutes les crèmes Roger & Gallet à toi de choisir ton parfum préféré !

Crème mains et ongles « Sublime », 1001 Pharmacies, 3,42€ (sinon chez Monoprix).

Au beurre de karité

La valeur sûre qui me suis depuis plusieurs années, la crème ) base de beurre de karité qui sent juste bon le propre et la crème. Tu vois ce que je veux dire, non ? Crème mains Karité L’Occitane, 8€

De l’amande et du miel

Tu vois les baumes à lèvres à l’amande et au miel de chez Sephora ? Le 29 janvier, ils sortiront en crème pour les mains à 4,95€ !

Le combo que je teste en ce moment une fois par semaine : me gommer les mains avec ce baume au miel et finir avec la crème à l’amande.

Bon, soyons sincères, un gommage pour les mains à base de sucre, ça se bricole maison donc tu peux très bien le faire chez toi mais le format poche permet de le faire un peu quand tu veux. Pratique !

Prendre soin de tes mains la nuit, les soins intenses

Si tu as vraiment les extrémités très abîmées, je te conseille de prendre un petit moment pour toi juste avant d’éteindre la lumière et de roupiller.

Entre textures très nourrissantes et soin ciblé, tu devrais pouvoir te concocter un moment top moumoute (n’hésite pas à en faire un vrai rituel avec petite musique et bougie, mieux qu’un date magueule).

Pour tes cuticules

Les cuticules ce sont les petites peaux qui entourent la base de ton ongle (et que certaines personnes adorent grignoter à s’en faire saigner les doigts).

Pour savoir si elles mériteraient une bonne dose de gras, il suffit de les observer. Si elles sont blanches opaques, qu’elles craquèlent ou qu’elles se décollent, elles diraient pas non à un peu d’attention.

J’adore ce baume qui sent bon le citron et vue la quantité, il va te tenir longtemps ! Lemony Flutter, 10,95€ les 50g

Pour bien masser tes mains

J’ai découvert cette crème grâce aux vidéos de produits terminés d’Hélène (Mon blog de fille) qui décrit son odeur comme celle de la cave ou du cimetière.

Alors… C’est vrai que l’odeur TRÈS particulière et je pense que soit tu kiffes, soit tu détestes.

En tous cas ce qui est très agréable c’est qu’elle met du temps à pénétrer et que tu as bien le temps de masser tes mains. The Body Shop, 8€

Pour les véganes

Encore une crème épaisse avec plein de beurres et d’huiles différentes (karité, amande, noix de cajou…), de l’eau de rose, du citron.

Son odeur reste quelques minutes sur la peau et sa contenance permet de tenir largement toute la saison.

Comme Lush le conseille, une crème que tu peux appliquer juste avant de dormir (et moi j’en mets parfois sur les pieds). Handy Guru, Lush, 13,50€

Une odeur relaxante

J’hésitais à mettre cette crème pour la journée parce que son format est super pratique, même quand t’as qu’une poche de veste libre.

Du coup… Je vais dire que c’est une crème pour la pause déjeuner ? Le goûter ? Il faut quand même un peu la travailler mais son point fort c’est son odeur qui est si calmante.

Ça remplace pas de faire un break et de sortir s’aérer mais je la trouve très apaisante. Sanoflore, 10,30€ les 30 mL

Tu as une crème favorite pour les mains ? Partage tes kifs dans les commentaires (et donne-moi en des nouvelles à tester !)

Et quand la crème a fini de faire son job, c’est les gants qui prennent la relève !

1/3 Gants en suède bordeaux 29.95 € ACHETER

ACHETER 2/3 Gants gris avec pins 25.99 € ACHETER

ACHETER 3/3 Gants à pois 10.00 € ACHETER

À lire aussi : Quels gestes beauté adopter quand il fait un froid de canard ?